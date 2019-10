Ceriana: grazie alla collaborazione tra la Sistel e l'Amministrazione da oggi internet veloce alle scuole 'Natta'

Da oggi le scuole “Natta” di Ceriana sono collegate ad internet grazie alla collaborazione tra il sindaco di Ceriana, Maurizio Caviglia e l’azienda di telecomunicazioni sanremese Sistel.

"Siamo molto orgogliosi quando riusciamo a collaborare in modo così proficuo - ha detto il titolare della Sistel, Danilo Laura - con le Amministrazioni Comunali perché questo ci permette di legare il nostro lavoro ad un servizio pubblico e, per questo motivo, voglio ringraziare il sindaco di Ceriana Maurizio Caviglia. Sappiamo bene quanto sia importante, oggi, avere un’ottima connessione internet per permettere alle future generazioni di accrescere il proprio bagaglio culturale accedendo alle quantità di informazioni che si trovano in Rete".



Sistel Telecomunicazioni sta proseguendo nell'ampliamento della propria rete di diffusione internet nel territorio del Comune di Ceriana, al fine di migliorare ulteriormente il proprio servizio e garantire agli abitanti e alle aziende di Ceriana una connessione di ultima generazione.