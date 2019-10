Open day della scuola di musica a indirizzo bandistico della banda musicale Città di Ventimiglia

La Banda Musicale Città di Ventimiglia mette a disposizione 14 borse di studio a indirizzo bandistico a titolo completamente gratuito.



L'iniziativa nasce dalla volontà del consiglio direttivo e dei soci musicanti di conservare la tradizione ultracentenaria della banda e per sottolinearne il valore sociale, storico e culturale che essa ha per la città di Ventimiglia.



Per questo motivo gli insegnanti che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa, mettono a disposizione le loro conoscenze, il loro tempo e la loro esperienza maturata tra le fila della banda cittadina a titolo gratuito.



La finalità del percorso, che avrà una durata di 20 lezioni, è l’inserimento in Banda delle nuove leve a fine ciclo.



Requisiti per accedere alle borse di studio: età dagli 11 anni in su; la precedenza verrà data ai singoli o alle famiglie con difficoltà economiche.



Attualmente non tutti gli insegnanti aderenti hanno le competenze necessarie affinché questo bando sia aperto ai diversamente abili. Per coscienza professionale si preferisce quindi escludere per il momento la categoria.



Dettaglio delle borse di studio: 2 posti per la classe di flauto traverso; 2 posti per la classe di clarinetto o clarinetto basso; 2 posti per la classe di sassofono (soprano, contralto, tenore e baritono); 2 posti per la classe di tromba o flicorno soprano); 2 posti per la classe di trombone o bombardino); 2 posti per la classe di basso tuba; 2 posti per la classe di percussioni.

Tutti gli allievi avranno anche accesso alle lezioni di gruppo di teoria e solfeggio.



Open day con tutti gli insegnanti: sabato 12 ottobre alle 16 nella sede della Banda Musicale Città di Ventimiglia al Centro Studi, via Roma 61.



Nell'occasione verranno presentati gli obiettivi delle borse di studio e tutti gli insegnanti, con i quali si potranno concordare gli appuntamenti.