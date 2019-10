Calcio: dalla Sanremese alla Nazionale...svedese. Prima storica convocazione per Riccardo Gagliolo

Lo ricordiamo tutti al 'Comunale' con la maglia della Sanremese, quando già lasciava intravedere qualcosa del suo talento. Una prima esperienza in biancoazzurro, in Eccellenza e in C2, condita anche da qualche gol, poi il passaggio alla Pro Imperia e, addirittura, lo spettro di una carriera che sembrava non decollare. Almeno fino a quando non arrivò la chiamata del d.s. Cristiano Giuntoli.

Ora Riccardo Gagliolo, difensore tuttofare classe '90, è pronto per vestire la maglia della Nazionale.... Gagliolo, infatti, è 'vichingo' da parte di mamma e qualche tempo fa aveva richiesto la doppia cittadinanza proprio sperando in una chiamata del C.T. svedese, anche per coronare il sogno del nonno materno. Ora è realtà.

Jan Andersson lo ha convocato per le sfide contro Malta e Spagna, passando così in pochi anni dai campi dilettantistici della Liguria al palcoscenico internazionale.

Grazie alla chiamata del d.s. Giuntoli è entrato nella storia del Carpi con la magica cavalcata dalla C alla Serie A. Poi il passaggio al Parma, con la promozione dalla B e ora con un posto fisso nell'undici di mister Roberto D'Aversa. Da oggi Riccardo Gagliolo sarà ricordato anche come il primo italiano a vestire la maglia della Svezia.