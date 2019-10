Sanremo: entro fine anno il bando per il nuovo bar al Mercato Annonario, ma prima bisogna modificare il regolamento

Il ‘nuovo’ Mercato Annonario di Sanremo piace a residenti e turisti, ma il suo rinnovamento non si ferma. Dopo le parole e le polemiche (spesso a sproposito) legate ai lavori per il restyling, tutto è tornato alla normalità e, a quanto pare, funziona. Come noto, però, c’è ancora da fare.

Uno degli step fondamentali per il Mercato Annonario del futuro è il bar previsto esattamente al centro, in mezzo ai banchi. Al momento c’è uno spazio vuoto, lasciato lì proprio per l’attività che sarà. Ma in che tempi?

La pratica è seguita dagli uffici di Palazzo Bellevue e dall’assessore al Demanio e alle Attività Produttive Mauro Menozzi e prevede la pubblicazione di un bando, preceduta da una pratica non certo secondaria: la modifica del regolamento del Mercato. Il documento attuale, infatti, non consente la presenza di un bar all’interno della struttura, anche se in effetti al momento ce n’è uno, ma è lì grazie a una serie di procedure assai complesse degli anni scorsi. E ha delle limitazioni come, ad esempio, la vendita di alcolici.

Entro i prossimi due mesi il Comune punta alla modifica del regolamento per po arrivare alla pubblicazione del bando. Il regolamento sarà modificabile previa un confronto con le associazioni e con i commercianti del Mercato Annonario, poi il passaggio nelle commissioni. L’obiettivo è quello di pubblicare il bando entro fine anno.