Ventimiglia: mozione per la residenza ai senza fissa dimora italiani, il pensiero del Consigliere D'Eusebio

“Al mio primo consiglio comunale ho annunciato che avrei fatto un opposizione dura ma costruttiva. Infatti lunedì sera ho proposto una mozione per creare e concedere una residenza fittizia ai senza fissa dimora italiani, circa una decina quelli presenti in Ventimiglia (in teoria è un diritto sancito dalla legge n.1228 del 24.12.1954). La legge prevede che non ci siano distinzione tra italiani e stranieri, ma per cercare un punto di incontro con l'attuale maggioranza ho deciso di specificare ‘italiani’, così da poter approvare la mozione. Probabilmente sono un po' ingenuo, in più ogni tanto dimentico l'anima e gli ideali della Lega... niente da fare, mozione bocciata!” Interviene in questo modo il Consigliere di opposizione Massimo D’Eusebio, dopo la riunione dell’assise di lunedì scorso.

“La residenza è indispensabile – prosegue il Consigliere di opposizione - per avere la carta d'identità e la tessera sanitaria. Senza questi documenti non si può avere il medico di base, non si può lavorare, non si può avere il reddito di cittadinanza e soprattutto non si può essere seguiti dai servizi sociali. Il Sindaco, riassumendo il suo intervento, afferma che essendo troppi non possiamo occuparcene, forse non sapendo che non si tratta di un invasione ma con tutta probabilità di 4-5 persone; invece l'assessore competente adduce a cavilli burocratici della legge Bossi-Fini già ampiamente superati da città come Camporosso, Sanremo, Imperia, Alassio. In consiglio comunale è stato detto che già ora a Ventimiglia è possibile avere la residenza fittizia per i senza tetto ma questo avviene solo affidandosi ad associazioni o singoli cittadini, come se per trovare il ladro che mi ha derubato facessi io le indagini invece di affidarmi ai carabinieri. La Caritas non solo non ha nessun accordo ufficiale con il comune ma non può prendere in carico altre persone senza fissa dimora in quanto attualmente sono già ventidue quelli che risiedono presso di loro e comunque coesistono molteplici problematiche legali, per cui non possono sostituirsi in toto al comune”.

“Sono rimasto molto deluso da questa bocciatura, pensavo che sulla ‘pelle’ di questi poveretti non ci sarebbero state divisioni. Colgo l'occasione, anche se un po' in ritardo, per esprimere il mio parere sulla faccenda tragicomica della revoca dell'ordinanza sul parcheggio del Roya. Schematicamente:

- la minoranza è a favore della riapertura del parcheggio, ma ovviamente nei limiti della legalità;

- il parcheggio è stato chiuso nella prima amministrazione Scullino a causa principalmente del rischio idrogeologico;

- la prima amministrazione Scullino ha fatto due ricorsi che sono stati entrambi bocciati;

- in questi anni non ci sono state novità dal punto di vista normativo che ravvisino ad un ripensamento delle autorità preposte;

- il 12 settembre scorso con un ordinanza questa amministrazione riapre il parcheggio per i mesi estivi e per i venerdì;

- il 25 settembre viene revocata l'ordinanza precedente”.

“Quindi – termina D’Eusebio - perché ha emesso la prima ordinanza sapendo che era contro la legge? Nell'ordinanza c'è scritto che l'obbiettivo di stimolare la discussione è stato raggiunto! Se intende sui social ha sicuramente ragione... ma per il resto, c'era bisogno di fare un ordinanza per convincere Toti a parlare con lui? Si erano forse ‘bisticciati’? Tutta questa storia mi sembra solo una campagna elettorale permanente”.