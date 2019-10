Vallecrosia: l'opposizione chiede la diretta streaming, Biasi "Al vaglio alcuni aspetti tecnici", Perri "Si faccia in fretta"

E’ passata ieri in Consiglio comunale a Vallecrosia la mozione presentata dalla minoranza in merito alla diretta streaming dell’assise attraverso il sito del comune, per essere così più fruibile dalla cittadinanza. “E’ stato approvato all’unanimità l’atto di indirizzo - ha spiegato il Sindaco Armando Biasi - ma prima di arrivare alla sua realizzazione ci sono tre passaggi da fare che riguardano ovviamente le liberatorie per tutti coloro che verranno ripresi, la predisposizione di una cartellonistica informativa ed è al vaglio degli uffici l’ultimo regolamento i materia di protezione di dati personali".

“Abbiamo chiesto a tutta la maggioranza di prendere un concreto impegno per lo streaming, visto che per un anno è stato più volte ribadito, ma ieri abbiamo detto di prendere l’impegno di farlo in tempi molto brevi”. Lo sostiene Fabio Perri, esponente dell’opposizione, che prosegue: “Lo abbiamo inserito nel nostro programma elettorale così come la maggioranza che, al di là della sola e mera dichiarazione nel lontano luglio del 2018 a mezzo stampa di volerlo fare, non ha mosso alcuna iniziativa. Poi però sentiamo parlare di trasparenza verso la popolazione… forse solo come vogliono loro? Si perché nelle assemblee pubbliche, sui social per mezzo dell’Armando informa ed a tu per tu, si dice solo quello che interessa e conviene. Perché l’assessore non ha fatto nulla per oltre un anno in merito allo streaming? La risposta data in consiglio comunale è stata che non è cosi semplice come si pensa. Una risposta sterile e priva di fondamento – prosegue Perri - in quanto lo streaming oggi, grazie all’evoluta tecnologia, si fa con semplicità e costi bassi”.

“Occorre capire - ha spiegato Biasi - se la nuova normativa consente le riprese in streaming. La nostra azione amministrativa passa attraverso le assemblee pubbliche e l’uso dei social, ovviamente siamo concordi con questa mozione che rispecchia quella che era già una volontà amministrativa.”

“Certo è - concludono i consiglieri di opposizione - che tutto deve essere fatto nel rispetto delle norme e delle regolamentazioni che da poco tempo specialmente sulla privacy hanno visto introdurre una serie di passaggi procedurali semplici e veloci da effettuare, ma basta farli. Tutti i maggiori comuni ormai sono dotati dello streaming ma come sempre Vallecrosia è sempre l’ultimo. Finalmente l’assessore ha capito che adesso dovrà rimboccarsi le maniche per mettere in linea la diretta streaming”.