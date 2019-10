Il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Augusto Sartori alla riunione quadri dirigenti provinciali

“L’arrivo nella Provincia di Imperia del Capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Liguria, Augusto Sartori, accompagnato dall’assessore regionale Gianni Berrino, è stata l’occasione per il nostro partito di riunire i quadri dirigenti della provincia per le sfide elettorali e politiche che ci aspettano nell’imminente futuro”. Lo dice il Portavoce Provinciale di Fratelli d' Italia Fabrizio Cravero che continua: “L’onda lunga di consensi che ha investito Fratelli d’Italia, coerente con i propri elettori ed unico partito che da sempre non si è mosso dalle proprie radici fondate in un centro–destra moderno, è percepita anche nella nostra Provincia che sta chiudendo il tesseramento 2019 con numeri davvero incoraggianti".

"Presente il Coordinatore Regionale Massimiliano Iacobucci che ha sottolineato l’esigenza di accogliere nel nostro partito tutte quelle persone che si indentificano negli ideali espressi dal nostro Presidente Nazionale Giorgia Meloni. Hanno partecipato all’incontro i Presidenti dei circoli territoriali e gli eletti negli enti locali a partire da Ventimiglia con Francesco Mauro e Deborah Mognol, nonché Gianni Ascheri neo assessore nella città di confine, continuando a Sanremo con Luca Lombardi, capogruppo Fdi in consiglio comunale, e Tonino Consiglio, responsabile del settore commercio e ambulanti per FdI nella città dei Fiori, per passare ad Arma di Taggia, con Sergio Alberti ed il consigliere comunale Raffaello Bastiani, per arrivare a San Lorenzo al Mare con la presenza di due consiglieri comunali, Pier Luigi Balestra e Lorenza Bellini, quest’ultima commissario per il nostro partito nella città di Imperia. Non poteva mancare anche l’entroterra con la partecipazione di Monica Valazza consigliere comunale a Montalto–Carpasio".

Il Portavoce Provinciale Fabrizio Cravero ha ringraziato tutti gli intervenuti per la calorosa partecipazione e ha dettato le linee che consentiranno di arrivare alle elezioni regionali partendo dalle istanze del territorio e ascoltando dai cittadini le necessità per migliorare la qualità della loro vita nella nostra provincia, trasmettendo entusiasmo che si percepisce, netto, intorno al nostro partito che risulta il più vicino alle istanze concrete dei cittadini.