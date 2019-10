Bordighera: mozione di sfiducia al vice Sindaco, il Partito Democratico risponde al Sindaco Vittorio Ingenito

“Abbiamo letto la risposta del sindaco Ingenito al nostro intervento di domenica scorsa. un intervento sicuramente duro e deciso, ma comunque lucido e politicamente inquadrato a differenza del suo, in cui si percepiscono nervosismo e un tentativo di sviare sull’argomento”.

Risponde in questo modo il Partito Democratico di Bordighera al primo cittadino (cliccando QUI), riportando l’attenzione sul punto, visto come nemmeno due mesi fa sia stata votata dallo stesso Consiglio comunale una mozione di sfiducia nei confronti di un Assessore della giunta: “Quando la prima mozione è stata presentata – prosegue il Pd - ormai un mese fa, non è stato detto subito che questa era impresentabile ma si è aspettato solo la settimana scorsa, rendendo più difficile alle minoranze presentarne una nuova. Questo ci ha fatto pensare, e come si suol dire ‘A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca’. Dice il Sindaco: ‘Ciò che più mi lascia perplesso e sbalordito sono le sue volontà di giungere persino alla raccolta firme qualora non vi siano le dimissioni del vice Sindaco’. Non abbiamo mai detto questo, ma che avremmo raccolto le firme nel caso in cui fosse impedito al Consiglio comunale di esprimersi; qualora si esprimesse e bocciasse la mozione noi accetteremmo il risultato perché noi rispettiamo le istituzioni della città e chi le rappresenta. Un rispetto che, purtroppo, abbiamo constatato non sia reciproco né da parte del sindaco né dei suoi sodali”.

“Lo ringraziamo – va avanti il Pd bordigotto - per l’invito a partecipare attivamente alla vita politica della città, ma forse non si è accorto che noi siamo sempre presenti ai Consigli comunali e che siamo l’unico partito politico a fare incontri con i cittadini sul territorio, a organizzare momenti di confronto e di dibattito. Non ci stupisce che non lo sappia, non lo abbiamo mai visto. Ci permettiamo infine di dargli un consiglio: abbiamo notato che sui suoi profili social qualunque critica viene da lui bollata come ‘notizia falsa’. Succede a noi oggi (QUI), è successo con il consigliere Trucchi per la questione di Villa Filomena (QUI) e con il consigliere Pallanca più volte (prendiamo questa come esempio QUI). Il nostro consiglio è, se proprio non riesce a rispondere nel merito, di cercare di cambiare scusa e non sembrare un disco rotto”.

“Il PD di Bordighera – termina il partito - non cesserà la sua azione, esprimerà il suo dissenso o, come già successo, il suo appoggio alle decisioni prese dalla maggioranza, venerdì sera sarà in Consiglio comunale e sabato mattina sarà tra la gente ad ascoltare le sue proposte per Bordighera e per l’Italia. Sempre dando a tutti il dovuto rispetto, quello che chiediamo anche nei nostri confronti ma che troppo spesso è mancato da chi dovrebbe rappresentare tutta la città”.