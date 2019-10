Mercoledì Veg: insalatina di nergi, pecorino sardo e nocciole

Proseguono i MercoledìVeg di Ortofruit Italia, la proposta di questa settimana è insalatina di nergi, pecorino sardo e nocciole.

Sapore e leggerezza sono un binomio sorprendente, ancor più se arricchito dalla presenza di Nergi, il baby frutto coltivato in Piemonte che si presta ai più svariati utilizzi. Buonissimo da mangiare al naturale, è perfetto anche inserito in ricette sfiziose e veloci come l’INSALATINA DI NERGI, PECORINO E NOCCIOLE preparata da Maria Antonietta Grassi del blog “Il Pomodoro Rosso”

Una leccornia pratica e conviviale per appagare l’occhio, il palato e anche la salute!

Ingredienti per 4 persone:

• 1 confezione di Nergi

• 1 cespo di radicchio rosso

• 100 g di lattughino

• 150 gr di Pecorino sardo dolce D.O.P.

• 50 g di nocciole Piemonte I.G.P.

• Olio extravergine d’oliva q.b.

• Aceto bianco q.b.

• Sale q.b.

Preparazione

• Lavate e sgrondate bene le insalate, tagliate a striscioline il radicchio.

• Lavate i Nergi e tagliateli a rondelle.

• Tagliate il formaggio a dadini.

• Sgusciate le nocciole e sminuzzatele grossolanamente.

• Preparate un’emulsione (vinaigrette) con l’olio l’aceto e il sale.

• Mettete il tutto in un’insalatiera, condite con la vinaigrette e servite subito.