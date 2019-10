Sanremo: sabato in via Martiri delle Foibe la commemorazione di Norma Cossetto

Si svolgerà sabato alle 11, in via Martiri delle Foibe “Una rosa per Norma Cossetto”, la manifestazione promossa in tutta Italia dal Comitato “10 Febbraio” che intende onorare la memoria della giovane studentessa istriana, seviziata e uccisa nel 1943 dai partigiani di Tito.

Per l’evento è stato chiesto il patrocinio gratuito dell’Amministrazione Comunale e sono stati invitati a presenziare il Sindaco, l’Assessore alla Cultura e tutti i cittadini.

Dicono gli organizzatori: “Invitiamo tutti a partecipare alla cerimonia con la quale vogliamo ricordare il sacrificio di Norma Cossetto, la giovane studentessa istriana che nel 1943 venne sequestrata, seviziata, violentata e gettata ancora viva in una foiba dai partigiani di Tito. Deporremo un fiore e racconteremo ai partecipanti la vita e l’eroica fine di questa “Luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio”. Abbiamo invitato il Sindaco e l’intera Amministrazione Comunale a presenziare a una manifestazione che auspichiamo sia condivisa da tutti, andando oltre gli schieramenti partitici”.

Un martirio quello di Norma Cossetto che è stato raccontato nel film “Red Land”, trasmesso a febbraio scorso dalla Rai e che ha avuto un ottimo successo di pubblico anche nelle sale cinematografiche.