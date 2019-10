Sanremo: il live di Chiara Rosso apre la stagione autunno-inverno dei giovedì al Pico Centrale

Inizia la stagione del Pico de Gallo versione autunno-inverno. Il live si sposta dalla spiaggia al Pico Centrale di corso Mombello e apre il nuovo ciclo ospitando domani sera Chiara Rosso.

Cantante poliedrica, ha militato in varie formazioni, cimentandosi in repertori di diversa natura. Le sue esperienze sul palco sono numerose: dai Nonsolojazz (la musica del Sud America e la canzone d'autore ), ai Mantequilla (rock, pop), dai Talking loud (funky) ai Jazy (jazz) e agli Unplugged (acoustic rock band ).

Ha cantato e collaborato con vari artisti tra i quali il cantautore genovese Federico Sirianni in “Genova Calling” e nel disco “Nella prossima vita”, con Paola Gassman in “Sguardi d'oriente”, con l'attore e doppiatore Mario Brusa in “Fratello Sole, Sorella Luna”, con la Jam studio Big Band di Torino diretta da Gianfranco Marchesi, l'Orchestra Sinfonica di Savona, l'Orchestra Sinfonica “B.Bruni” di Cuneo in Parlami d'amore Mariù, e con Matteo Beccucci (vincitore di X Fatcor 2008).

La stagione invernale del Pico de Gallo vi aspetta tutti i giovedì dalle 19 alle 23.



Per info e prenotazioni +39 0184 1916569