Sanremo: domenica prossima la gara internazionale di handbike, ecco tutti i divieti previsti in città

Domenica prossima, in occasione della gara di ‘handbike’ che si svolgerà a Sanremo, la Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza per una serie di divieti, che consentano il regolare svolgimento della manifestazione.

Verrà instaurato il divieto di sosta, da mezzanotte di oggi alle 24 di domenica sulla carreggiata a monte del lungomare Italo Calvino, dalla seconda rientranza per 30 metri. Domenica prossima, tra le 8 e le 17, è previsto il divieto di sosta e transito in piazzale Carlo Dapporto, lungomare Calvino (carreggiata a monte ambo i lati), via Adolfo Rava, giardini Vittorio Veneto (entrambe le carreggiate), corso Nazario Sauro (entrambe le carreggiate) e corso Trento e Trieste.

Divieto di sosta con rimozione dalle 8 alle 17 in via Nino Bixio (ambo i lati) da via Carli a corso Mombello, ad esclusione delle aree di sosta per disabili. Divieto di transito a pedoni e velocipedi con rimozione forzata, dalle 13 alle 17, sulla pista ciclopedonale (tratto di ponente dal Morgana al vecchio Bunker).

Divieto di transito dalle 13 alle 17 in piazzale Carlo Dapporto, lungomare Calvino (carreggiata a monte), giardini Vittorio Veneto (carreggiata a monte), corso Nazario Sauro (carreggiata a monte), corso Trento e Trieste, corso Mombello Inferiore (entrambe le carreggiate), via Adolfo Rava, via Nino Bixio (da via Roma a corso Mombello) e sottopasso Croce Rossa

Durante il divieto di transito i veicoli in sosta regolamentare all’interno del percorso interessato, potranno uscire secondo le indicazioni impartire dallo staff alla sicurezza della Polisportiva IntegrAbili. Divieto di svolta a destra, dalle 13 alle 17, in piazza Cesare Battisti per i veicoli che vogliono immettersi sul lungomare Calvino e piazzale Dapporto. In via Roma divieto di svolta in corso Mombello Inferiore ed in sottopasso Croce Rossa dalle 13 alle 17. Durante la sospensione della circolazione verrà attuato il divieto di immissione veicolare dagli ex passaggi a livello di corso Mombello, via Gioberti, ex Morgana e sulle strade che si aggettano sul percorso.

Sono derogati al divieto: - i veicoli diretti a Portosole i quali potranno transitare dall’ex passaggio a livello del Morgana secondo le indicazioni impartire dallo staff alla sicurezza della Polisportiva IntegrAbili a velocità ridottissima e adottando tutte le debite cautele; - i veicoli provenienti da Portosole e da via Gavagnin hanno l’obbligo di svolta a dx per via Del Castillo ad eccezione dei veicoli aventi altezza superio0re ai 2 MT i quali, potranno uscire dall’ex passaggio a livello del Morgana secondo le indicazioni impartire dallo staff alla sicurezza della Polisportiva IntegrAbili a velocità ridottissima e adottando tutte le debite cautele.