Sanremo: alla Biblioteca “Corradi” di via Carli la presentazione della nuova edizione dei Canti Orfici di Dino Campana

Si terrà domani alle 16.45 nella sala multifunzionale della Biblioteca civica “Dott. F. Corradi” di Sanremo (via Carli 1, III piano), la presentazione della nuova edizione dei Canti Orfici di Dino Campana, a cura di Fabio Barricalla (pubblicata, in concomitanza con l’anniversario campaniano, il 20 agosto scorso, dalla Casa editrice Atene Edizioni di Arma di Taggia).

Introdotto da Angelo Giudici, della Atene Edizioni, il curatore del volume dialogherà col critico sanremese Gerson Maceri. Seguirà un reading poetico dal titolo “Canti mediterranei”, che darà modo al pubblico di apprezzare prose e versi campaniani tratte dalla nuova edizioni dei Canti Orfici. Oltre ai citati relatori, sarà coinvolto nelle letture anche il poeta Mirko Servetti, già noto al pubblico sanremese delle “Giornate boiniane” (2017) e “sbarbariane” (2018). Intermezzi musicali a cura di Simone e Vittorio De Franceschi.

Fabio Barricalla è poeta e filologo. Dottore di ricerca, ha curato, fra gli altri, i volumi: Giovanni Boine, Salmi della vita e della morte (Genova, Fondazione Giorgio e Lilli Devoto, 2016); e, inoltre, con Andrea Lanzola, Dino Campana, Canti Orfici (Savona, Matisklo Edizioni, 2016). Ancora con Lanzola, ha pubblicato, a quattro mani, il volume Fratelli. Boine, Campana e la «Riviera ligure» (ivi, 2017).

Il flautista Simone De Franceschi (classe 1990) si è diplomato presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova. Vincitore del Premio “S. Gazzelloni” nel 2011, conferitogli dalla rivista di settore “Falaut”, ha ricoperto il ruolo di 1° Flauto presso l’Orchestra del Teatro “Petruzzelli” di Bari, l’Orchestra Sinfonica “G. Verdi” di Milano, l’Orchestra del Teatro “La Fenice” di Venezia e l’Orchestra del Festival di Sanremo.

Il clarinettista Vittorio De Franceschi (classe 1994), nel luglio del 2014, ha conseguito il Diploma accademico di primo livello presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova sotto la guida del Maestro Piero Paolo Fantini. Dal 2014 collabora in qualità di 2° Clarinetto e Clarinetto Piccolo con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Gerson Maceri (Sanremo, 1986) ha conseguito una laurea magistrale in Letterature e Civiltà moderne, svolge attività di insegnante e si occupa di storia del territorio: specialmente sotto il profilo sociale, letterario e sportivo. Ha esordito in saggistica nel 2012, pubblicando Mario Calvino. Biografia di un progressista utopico (Sanremo, Quaderni sanremesi).

Mirko Servetti nasce ad Alassio nel 1953. È autore di poesie e interventi critici presenti in numerose riviste e antologie di letteratura. Tra i libri di poesia pubblicati, dopo l’esordio con Frammenti in fuga (Lalli Editore, 1981) scritto in coppia con Teresio Zaninetti (1947-2007), figurano Quasi sicuramente un’ombra (Forum/Quinta Generazione, 1984); il poema Canti tolemaici, edito in due volumi rispettivamente nel 1989 e nel 1993; L’amor fluido (Bastogi Editrice, 1997); Quotidiane seduzioni (Edizioni del Leone, 2004). Canzoni di cortese villania (Puntoacapo Editrice, 2008) è il volume che raccoglie e sistematizza, con alcune variazioni, le due precedenti raccolte. Nel 2013, per Matisklo Edizioni, viene pubblicato il breve poema Terra bruciata di mezzo (fra Vespero e Lucifero) in versione digitale. Il suo ultimo lavoro in versi, Indefinito canone, vede la luce nel novembre 2016 ancora per Matisklo Edizioni, nella doppia versione digitale e cartacea.