Ospedaletti: come in tutto il Mondo sabato prossimo sulla passeggiata l'appuntamento con la 'Notte della Luna'

Torna sabato prossimo anche nella nostra provincia la 'Notte della Luna', un’iniziativa promossa a livello mondiale dall’International Observe the Moon Night (InOMN), con lo scopo di fare osservazioni della Luna contemporaneamente nello stesso giorno in tutto il mondo. Appuntamento dalle 21 alle 23.30 sulla passeggiata di Ospedaletti, all'altezza dell'Ex Scalo Merci.



L'associazione Stellaria metterà a disposizione i propri telescopi per osservare da vicino l’incredibile aspetto della nostra Luna. Sarà possibile ammirare i tanti crateri che caratterizzano la superficie selenica, esplorare i grandi mari lunari e magari provare col proprio smartphone a scattare una foto ricordo unica! Non mancheranno spiegazioni, approfondimenti, realtà virtuale e proiezioni per conoscere meglio la storia e le più recenti scoperte su questo “mondo” così vicino ma ancora ricco di segreti.



Il pubblico che parteciperà all’evento non solo potrà ammirare la Luna, ma un fortunato potrà letteralmente portarne a casa un pezzetto! Nel corso della serata verrà sorteggiato il vincitore di una piccola scheggia di vero meteorite lunare caduto nel 2015 nel Sahara. L’evento, che si svolgerà anche in caso di cielo nuvoloso con conferenza e attività al coperto, è realizzato in collaborazione il comune di Ospedaletti.