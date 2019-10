Imperia: venerdì all'Isah la 3ª giornata dedicata all’Ortoterapia per il progetto ‘Tutti giù per terra’

Venerdì prossimo, nella sede storica dell’I.S.A.H. di Imperia di piazza G.B. De Negri, si svolgerà la terza giornata dedicata all’Ortoterapia con la presentazione del progetto ‘Tutti giù per terra’, dove il mondo naturale e quello della riabilitazione si incontrano in un vero e proprio ecosistema educativo/riabilitativo in cui la natura offre molteplici possibilità proprio perché è toccata, vissuta ed interiorizzata.

Il ‘Centro di Riabilitazione’ svolge da numerosi anni interventi abilitativi e riabilitativi riguardanti la Terapia Orticolturale, ma è stato l’entusiasmo e la partecipazione dei ragazzi a darci la spinta per crescere ancora, cercare nuovi partner sul territorio e sperimentare progetti sempre più stimolanti e innovativi. Per la riuscita di questo progetto l'Istituto ringrazia gli operatori dell’I.S.A.H e della Cooperativa Residenze Sociali e sanitarie Onlus portatori ogni anno di nuove idee e nuovi stimoli.

Ma anche ai collaboratori esterni che mettono al servizio la loro esperienza: il corpo dei Vigili del Fuoco di Imperia sempre vicini con il loro entusiasmo e la loro professionalità, la Coldiretti con il progetto ‘Semplicementeorto’, il Vivaio Montina, il consorzio Olioriviera Dop, la cooperativa sociale Il Faggio onlus, l’associazione L’orto Sociale Emila e l’associazione Globalart Onlus, capitanata dal Maestro Adriano Strangis che allieterà la giornata con tanta musica.

Saranno anche presenti le classi dell’Istituto Comprensivo ‘Novaro’ e della Scuola Edile, che parteciperanno con i ragazzi dell’Isah ai numerosi laboratori allestiti. Una giornata di promozione culturale, di valorizzazione del territorio,di inclusione sociale… ma soprattutto una giornata di festa.