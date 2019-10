Bordighera: giovedì prossimo con l'associazione 'Noi4You' appuntamento con la comunicazione

Proseguono gli incontri con il laboratorio dell’autostima, organizzati dallo sportello di ascolto ‘Noi4You’ alla Croce Rossa di Bordighera. Domani sera alle 21, la Dr.ssa Guendalina Donà parlerà di comunicazione verbale e non verbale.

Delle modalità che si utilizzano per comunicare e dei vari significati ed implicazioni psicologici. Non si parlerà soltanto ma, insieme all’aiuto delle volontarie, si metterà in scena una parte pratica.

I presenti verranno coinvolti nella parte pratica attraverso un piccolo lavoro di gruppo che darà importanti spunti di riflessione e potrà sia divertire che incuriosire i partecipanti.