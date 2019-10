“Vero o Falso? - parliamone con il medico”: doppio appuntamento a Sanremo ed Imperia organizzato dalla Lilt provinciale

Le “false notizie” sono sempre dannose, ma il loro potenziale negativo aumenta a dismisura se riguardano il campo della salute: sono le fake news, cioè le notizie falsificate, che rimbalzano e si moltiplicano soprattutto sul Web.

L’occasione per scoprire quali siano le comunicazioni attendibili te la da la LILT con “Vero o Falso? - parliamone con il medico”, conferenza per imparare a cercare le corrette informazioni utili a proteggerci da bufale e fake news. Relatore il Presidente LILT Dr. Claudio Battaglia. Questi gli appuntamenti:

- venerdì prossimo alle 16.30 al Punto d’incontro al Supermercato Coop Sanremo di Corso Matuzia 1 (1°piano) in collaborazione con COOP

- venerdì 18 alle 18 si bissa l’appuntamento informativo questa volta presso la Casa Comunale di Pontedassio.

L’iniziativa fa parte degli interventi di sensibilizzazione che la LILT organizza durante l’intero mese di ottobre per la campagna 'LILT for Woman – Nastro Rosa' per accrescere la consapevolezza in un sempre maggior numero di donne sulla vitale importanza della prevenzione attraverso i corretti stili di vita e i controlli periodici, anche presso la nostra sede LILT di Corso Mombello 49 a Sanremo (per informazioni chiamare il numero 0184/1951700) o la Delegazione LILT di Bordighera.