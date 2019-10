Ventimiglia: dopo l'anticipazione di ieri oggi 'Progetto 20k' conferma "La manifestazione si svolgerà in centro"

Nella giornata di ieri (QUI) avevamo evidenziato la volontà dell’Amministrazione comunale di voler trovare una soluzione per spostare la manifestazione organizzata per sabato prossimo da ‘Progetto 20k’, anche in funzione della decisione presa dal Consiglio di lunedì scorso.

Già ieri, però, avevamo evidenziato le difficoltà nel poter cambiare il tracciato del corteo e, oggi, arriva la conferma da ‘Progetto 20k’, di svolgere regolarmente la manifestazione sul percorso previsto, tra via Tenda ed i giardini ‘Tommaso Reggio’. “L'intento – dicono gli organizzatori - è quello di creare meno disagi possibili ad una città che ha già pagato pesantemente questa situazione, soprattutto nella giornata di sabato che per la maggior parte dei commercianti è di vitale importanza e per tutti quei cittadini che intendono passare un pomeriggio di tranquillità”.

“La parata – proseguono - passerà tra le vie centrali della creando un'atmosfera di festa ed i commercianti data la partecipazione di diverse persone posso soltanto essere felici dei piccoli acquisti che probabilmente tutte le persone faranno. La giornata è pensata per creare uno spazio comodo e accogliente per tutti e tutte, proponendo alla città una giornata di spettacoli, musica, giocolieria e altre attività e attrazioni. Nè la Lega nè nessun altra forza politica può toglierci il diritto di manifestare per essere alternativa alle politiche locali, italiane, francesi ed europee trattanti la questione migratoria”.

Dalle 16.30 i manifestanti saranno all'interno dei Giardini Pubblici vicino al Comune di Ventimiglia.