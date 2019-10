Vallecrosia: questa sera alla sala polivalente riunione tra Amministrazione e associazioni per le manifestazioni di fine anno

L'Amministrazione Comunale di Vallecrosia, che ha istituito con propria delibera di Consiglio Comunale da altre dieci anni la ‘Consulta dell'Associazionismo’ come organo di partecipazione popolare del Comune, ha convocato per questa sera alle 20.45, le cinquanta associazioni operanti sul territorio, alla sala polivalente comunale ‘G. Natta’ di via Colombo (solettone Sud).

La seduta prevede, dopo le comunicazioni dell’Amministrazione comunale, la discussione sulle proposte eventi per il calendario ‘Aspettando il Natale 2019’ e sulle modalità operative della Consulta per le iniziative 2020. Di norma la 'Consulta dell'Associazionismo' in seduta plenaria di riunisce due volte l'anno, la prima ad inizio autunno e la seconda in primavera.

I responsabili delle associazioni di Vallecrosia che volessero presentare iniziative da inserire nel calendario degli eventi di interesse comunale sono state invitate a inviarle all’Ufficio Protocollo del Comune entro il 22 ottobre, oppure via mail a protocollo@comune.vallecrosia.im.it.