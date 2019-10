Taggia: partita una serie di lavori, 20 alberi piantati nel centro, marciapiedi sul lungomare e le 'casette dei pescatori'

Sono partiti nella giornata di ieri alcuni lavori tra Taggia ed Arma. Sono stati piantumati alcuni alberi nella zona delle via principali. Una ventina di piante sono stati piantati in centro tra via Mazzini e viale Rimembranze.

E’ partito anche il cantiere dei marciapiedi in passeggiata a mare ma sono scattati anche gli interventi per le ‘casette dei pescatori’ sulla Darsena. Una serie di lavori che erano stati programmati dall’Amministrazione comunale al termine dell’estate e che, in queste ore stanno prendendo corpo.