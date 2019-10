Sanremo: nasce un 'Club Magico', domani la 'prima' per pensare a corsi e conferenze sul tema

“Magia e Illusionismo” in questi ultimi anni hanno avuto una grande risonanza soprattutto grazie ai Media, e diversi canali tecnologici come Youtube: questo ha permesso a molti, sia adulti che ragazzini di incuriosirsi e avvicinarsi a quest’Antica Arte di intrattenimento.

Da questa premessa è nata la voglia di far nascere, come in molte città italiane, anche a Sanremo un “Club Magico” ossia un posto dove incontrarsi per sviluppare idee, fare Corsi di insegnamento, proporre Conferenze con Maghi di livello Nazionale e Internazionale. L’idea è venuta a due Professionisti della zona, Salvatore Stella e Massimo Nario in Arte “Gaspar”, che dopo molti anni di esibizioni in giro per l’Italia, hanno voluto mettere a disposizione la loro esperienza, grazie anche al sostegno e alla sensibilità del Dott. Vacchino che si è reso disponibile dando in uso alcuni locali del Teatro Ariston, a cui va il nostro più sentito ringraziamento.

Il primo incontro è fissato per domani sera alle 21, alla “Sala Incontri” sita sopra il Bar del Teatro Ariston ed è rivolto a chiunque fosse interessato, ragazzi e adulti. Nella giornata, oltre a tutte le informazioni necessarie, si potrà assistere ad una piccola ma divertente dimostrazione magica. Siete quindi tutti invitati. Il primo incontro è aperto a tutti, anche solo curiosi. Per informazioni: Salvatore Cell. 340 7144968, Massimo Cell. 339 2216205.