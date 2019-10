Sanremo: grande festa con i nonni oggi alla Scuola Infanzia di Poggio (foto)

Oggi alla Scuola Infanzia di Poggio, grande festa con i nonni dei piccoli ospiti.

“Insieme abbiamo giocato con la pasta di sale – spiegano dall’asilo -, e con la pazienza dei nonni sono state realizzate delle splendide formine che i bimbi attaccheranno su un bigliettino in ricordo di questa mattinata trascorsa insieme. Non poteva mancare lo spuntino con ottime leccornie preparate dai nostri super nonni. Le insegnanti ringraziano tutti i nonni per la disponibilità e per essersi prestati per giocare, sporcarsi, pasticciare e divertirsi con noi”.