Il turismo sportivo premia Molini di Triora: un'estate da record. L'assessore Balbo traccia un bilancio e guarda al Natale

“Erano anni che non si vedevano così tante persone in visita nei nostri carruggi, anche nelle frazioni": ne è convinta Alessandra Balbo, assessore al turismo di Molini di Triora. Con l'estate ormai archiviata e l'autunno iniziato è tempo di tirare le somme e valutare i risultati. Molini di Triora è stata 'premiata' e le presenze non accennano a diminuire anche in questi primi giorni di ottobre grazie ad un fattore che ha caratterizzato questo borgo per tutto il 2019: l'outdoor.



Gli amanti delle mountain bike hanno garantito un flusso costante per tutto l'anno. Il paese è sempre più rinomato tra gli appassionati di questo sport. “Siamo contenti per come è andata l'estate e per i risultati ottenuti. Sono un profilo generale sono state numerose le famiglie italiane e straniere che ci hanno scelto per trascorrere le vacanze. - sottolinea l'assessore - Le feste, le serate e le molte iniziative organizzate, per grandi e piccini, hanno avuto un'ottima risposta. Il paese è tra i più caratteristici. I carruggi piacciono e poi c'è il laghetto delle noci che ad ogni stagione estiva richiama tutti i giorni persone da ogni dove, o per farsi un bagno o solo per trascorrere qualche ora di relax nel verde”.



Passando dal centro di Molini di Triora è normale trovare tantissimi biker in attesa di partire per la prossima discesa su uno dei sentieri di questa zona della valle Argentina o in fase di riposo dopo una giornata trascorsa in sella al proprio mezzo. “Per il nostro borgo è un trend positivo che va avanti da qualche tempo ma quest'anno abbiamo avuto un vero e proprio boom. E' un tipo di turismo che sta dando tanto a Molini di Triora. Siamo stati scelti dai semplici appassionati ma anche dai campioni, come Nicolas Vouilloz e Steve Peat. - analizza l'assessore Balbo - Tra le curiosità c'è proprio la scelta fatta da una campionessa di questo sport. Lei si è innamorata dei nostri sentieri ed ha deciso di acquistare casa qui in paese. Per noi è un piacere ed un onore aver ricevuto attestati di stima continui da questi sportivi che a più riprese hanno sottolineato la bellezza del nostro territorio e la ricchezza di possibilità offerte per chi pratica questa disciplina. Anche il mondo del calcio locale si è accorto di Molini. Infatti abbiamo avuto la possibilità di rilanciare il nostro centro sportivo grazie al ritiro di squadre di varie età dell'Argentina e della Sanremese”.



Turismo senza mai dimenticare la sicurezza. L'amministrazione comunale è stata tra le prime promotrici del servizio Proteus per la Valle Argentina. “E' vero, per questo ci tengo a ringraziare il personale della Croce Verde di Arma di Taggia e della Croce Rossa di Taggia che hanno permesso a tutti noi di passare un'estate in sicurezza. - aggiunge - Al termine di questa stagione appare chiaro come questo servizio sia stato importante. Ci sono stati molti soccorsi e grazie alla presenza di un'ambulanza sul territorio è stato possibile abbattere i tempi di intervento”.



Un bilancio positivo a 360 gradi? “La nostra stagione estiva è stata un successo grazie ad un lavoro di concerto. La capacità di essere riusciti a lavorare tutti insieme è stata la nostra carta vincente per la programmazione degli eventi e delle iniziative anche per le commemorazioni civili e religiose. Penso ad esempio a San Giovanni Lantrua e Santa Clementina o il ricordo dell'eccidio di Molini di Triora. Tre momenti che hanno visto la risposta di una comunità unita. Tutta questa estate è stata caratterizzata da un lavoro di gruppo che ha coinvolto l'amministrazione, le squadre di volontari, la Proloco ed i Commercianti. - prosegue - Questa unione ci ha regalato grandi soddisfazioni. L'apice l'abbiamo raggiunto con la Sagra della Lumaca, il nostro evento clou, quest'anno giunto alla 60a edizione. E' una delle Sagre più longeve di tutta la provincia di Imperia ed anche quest'anno ci sono state tantissime persone venute a Molini per assaggiare questa prelibatezza della nostra tradizione”.



Siete già al lavoro o adesso vi prenderete una pausa? “No, non ci fermiamo. Abbiamo già diversi nuovi progetti su cui stiamo lavorando. Dicembre non è lontano e vogliamo che Molini di Triora, diventi il 'Paese di Babbo Natale', dove i bimbi di tutta la Valle Argentina possano portare le loro letterine con desideri e sogni. Avremo una splendida buca delle lettere fatta arrivare direttamente dal Polo Nord grazie ai folletti di Babbo Natale, un filo diretto, unico e speciale. Girando nelle viuzze del borgo si troveranno scorci a tema natalizio e poi avremo la Santa Messa di mezzanotte con il grande falò, la cioccolata calda ed il panettone. Poi, con il nuovo anno inizieremo a pensare qualcosa per il carnevale e in primavera finiremo di allestire il Parco del Laghetto delle Noci con i giochi dei bambini, nuove panchine e altre sorprese” - conclude l'assessore Alessandra Balbo.