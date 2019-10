Editoria: nuovo lavoro per Giovanni Govoni con il libro ‘Le Medaglie d’Oro al Valore dei Carabinieri’

E’ appena uscito ‘Le Medaglie d’Oro al Valore dei Carabinieri’, un secondo lavoro sulle decorazioni nazionali del Cav. Giovanni Govoni, dopo il primo volume sui nastrini delle ‘ricompense’.

Il nuovo testo delinea i massimi riconoscimenti al valore di cui sono stati insigniti i Carabinieri di ogni grado, che hanno operato, negli oltre due secoli, dando lustro all’Istituzione ed all’Italia. Prende in considerazione l’Ordine Militare d’Italia e cinque onorificenze al valore dopo aver delucidato, in maniera dettagliata, le decorazioni dalla loro origine. Descrive in modo ampio e particolareggiato la storia di tutte quelle in uso permanente dalle Forze Armate, nonché la loro identificazione attraverso la visualizzazione.

Nelle sue oltre trecento pagine in carta patinata lucida riproduce, a colori, le medesime ed i relativi nastrini che le rappresentano. Riporta 377 motivazioni: 22 alla Bandiera e 355 individuali delle quali i militari dell’Arma si fregiano. Il Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Libero Lo Sardo ha concesso il patrocinio e l’uso del logo, redigendo inoltre, la presentazione.