Al via il secondo capitolo di 'Maryam of Tsyon': la 'Fiori di Sambuco Film' di Sanremo apre il casting

La ‘Fiori di Sambuco Film’ di Sanremo ha iniziato la lavorazione del secondo capitolo della trilogia cinematografica dedicata alla vita della Madonna con sottotitolo ‘Theotokos’, che vede come interpreti principali la ormai nota giovane attrice genovese Camilla Nardini nel ruolo di Maryam e Giuseppe Laureri nel ruolo di Giovanni.

Dopo le riprese cinematografiche in Turchia ad Efeso questo secondo capitolo, verrà girato per le scene rimanenti nella nostra provincia, in luoghi di interesse artistico, storico e culturale. Oltre che trattare la stesura del Vangelo e dell' Apocalisse di Giovanni, la seconda parte entrerà nella diatriba del Concilio di Efeso del 431 d.c. nella quale venne proclamato il dogma di "Maria Thetokos" cioè Madre di Dio, il dogma secondo il quale, essendo Gesù vero Dio e vero uomo, Sua Madre è elevata, secondo verità di fede proclamata dalla Chiesa, al rango di Madre di Dio.

La parte dell'anziano Vescovo Cirillo di Alessandria in particolare, vedrà la partecipazione straordinaria di un importante attore di fama internazionale la cui identità la produzione svelerà in occasione dell'uscita del trailer a Febbraio 2020. Il film è programmato per l'uscita nelle sale a fine Aprile 2020.

La produzione ‘Fiori di Sambuco Film’ ha aperto un casting per alcuni personaggi secondari che parteciperanno alla realizzazione di questo secondo capitolo, chi è interessato può riferirsi al sito ufficiale del film www.maryamoftsyon.com. E' stata presentata in tale occasione anche la nuova locandina ufficiale del film.