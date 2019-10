Montalto-Carpasio: qualche screzio ieri in Consiglio comunale per l'ordinanza di non potabilità dell'estate scorsa

Qualche screzio per l’ordinanza di quest’estate sulla non potabilità dell’acquedotto Tomena e poi tutte le pratiche approvate con i voti della maggioranza.

E’ quanto accaduto ieri, nel Consiglio Comunale di Montalto-Carpasio. Sono state approvate le due variazioni al bilancio triennale 2019/2021 e la presa d'atto della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato. Passati con i voti della maggioranza anche: il regolamento per le misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi, il regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione del relativo canone.

Qualche screzio tra la maggioranza e l’opposizione (era presente un solo Consigliere) per la la pratica dell'acquedotto potabile ‘Tomena’, alla luce dell'ordinanza dell’anno in corso. In pratica, dopo la pubblicazione dell’ordinanza era stato presentato un esposto all’Asl, secondo il quale un consigliere di maggioranza avrebbe usato l’acqua non ottemperando alla stessa.

Il Sindaco aveva così inviato una lettera all’opposizione chiedendo il nome del Consigliere per poter intervenire in merito, senza ottenere risposta. Ieri, nel corso dell’Assise, il Sindaco ha chiesto ufficialmente il nome ma, l’unico consigliere presente ha detto di non poter rispondere perché sul caso c’è il segreto istruttorio.

Al termine del Consiglio il Sindaco Mariano Bianchi ha parlato dell'attivazione, per i consiglieri comunali, di una postazione informatizzata presso la sede di via parlamento, dotata di registro di protocollo per i comuni di Montalto LigureCarpasio e Montalto Carpasio. Sempre il primo cittadino ha esposto al Consiglio la quantificazione di accessi agli atti pervenuti dalla minoranza.