Dopo il verdetto del 27 maggio la Sanremo civica torna a sfidarsi in ottica regionali 2020: ‘Avanti Insieme’ e ‘Gruppo dei 100’ tornano in gioco da due opposte prospettive

Dove eravamo rimasti? Ci siamo lasciati il 27 maggio scorso con Alberto Biancheri che vince le elezioni comunali al primo turno con un tanto clamoroso quanto inaspettato 53,03% contro il 35,99% del suo principale contendente Sergio Tommasini. E ora sembra tutto pronto a ripartire, anche se con un obiettivo più ambizioso: le regionali del 2020.

Negli ultimi giorni quelle che fino a qualche tempo fa erano solo voci di corridoio hanno subito una netta accelerata e così ‘Avanti Insieme’ (una delle liste in appoggio ad Alberto Biancheri) e il ‘Gruppo dei 100’ (lista della quale faceva parte Sergio Tommasini) hanno annunciato il loro nuovo lavoro in ottica regionali.

‘Avanti Insieme’ ha affidato la sua prima uscita a un comunicato stampa nel quale si annunciava la nascita del progetto ‘Avanti Insieme Liguria’, mentre il ‘Gruppo dei 100’ ha rinviato tutto alla conferenza stampa in programma martedì all’Ariston.

Dalla squadra di ‘Avanti Insieme Liguria’ fanno sapere che i primi movimenti non sono assolutamente da interpretare come una possibile discesa in campo diretta del sindaco Alberto Biancheri e nemmeno di una possibile lista a lui collegata, ma solo la voglia di dare continuità al progetto vincente delle comunali. In poche parole ‘Avanti Insieme’ vuole far valere quel successo al primo turno che, così inaspettato, ha segnato non poco le dinamiche locali.

D’altro canto il ‘Gruppo dei 100’ vuole cercare una nuova strada dopo la sconfitta alle amministrative con un risultato deludente e la scia delle regionali potrebbe essere la strada giusta.

Ricordiamo qualche numero. Alle elezioni del 27 maggio ‘Avanti Insieme’ ha ottenuto 2.085 voti pari al 7,66%, mentre Alberto Biancheri ha vinto con il 53,03% (15.062 voti). Per contro il ‘Gruppo dei 100’ alle amministrative ha ottenuto 1.851 voti pari al 6,8%, mentre il candidato sindaco Sergio Tommasini è stato votato dal 35,99% (10.222 voti).