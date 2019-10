Bordighera: lunedì 7 ottobre, incontro su ‘Il Turismo degli Alberghi e i suoi Strumenti: Storie di Successo’

I Lunedì del Movimento Civico a Bordighera ospiteranno il prossimo lunedì 7 Ottobre 2019 alle ore 21 al Cinema Zeni l’incontro ‘Il Turismo degli Alberghi e i suoi Strumenti: Storie di Successo’. L’ospite intervistato sarà Marco Sarlo, che è stato per 10 anni il General Manager del Royal Hotel di Sanremo e per quasi 2 anni Assessore al Turismo e Manifestazioni (in qualità di tecnico) sempre a Sanremo nella prima amministrazione Biancheri.

Spiega Mara Lorenzi: “I Lunedì del Movimento Civico hanno l’obiettivo di creare informazione, sensibilizzazione, e dibattito su argomenti rilevanti al continuo miglioramento della qualità della vita nella nostra zona. Il Turismo è perciò un argomento principe. L’incontro sul Turismo Comprensoriale aveva concluso il ciclo di incontri 2018-2019, e sarà questo incontro sul Turismo degli Alberghi ad aprire il ciclo 2019-2020.

Ancora qualche giorno fa i quotidiani riportavano nel Ponente Ligure un’’estate sottotono’, con perdita di clienti stranieri e alberghi in sofferenza. Un trend che deve essere invertito perchè gli alberghi sono giustamente stati definiti ‘l’ossatura del settore turistico’. Gli alberghi ospitano il tipo di clientela facoltosa e non frettolosa che si desidera ritorni a svernare in questa zona; il loro lavoro crea lavoro per tutta la città; e le loro strutture e attività possono essere di per sè attrattiva turistica, e sono comunque risorse per tutta la comunità locale.

Marco Sarlo è albergatore ‘per tradizione familiare’. Ha frequentato la Scuola Alberghiera di Alassio, e la sua carriera si e’ poi snodata nei grandi alberghi di Roma, Toscana, e Liguria con responsabilità di leadership manageriale, organizzativa, e promozionale. Conosce i mercati USA, Europeo, Giapponese, Cinese, Latino-Americano e in particolare Russo. Tra i suoi contributi alle attività promozionali del territorio, è stato Presidente di Federturismo della Riviera dei Fiori, sezione Confindustria; di Sanremo Promotion S.p.a.; e del Consorzio Turistico Ponente Ligure. Nel Febbraio 2019 Marco Sarlo ha ricevuto il Premio Excellent, considerato ad oggi il più prestigioso riconoscimento per chi opera nel turismo e ospitalità e si adopera per la promozione dell’Italia e della Regione o Area di competenza.

All’incontro di Lunedì 7 Ottobre, Marco Sarlo condividerà la sua grande esperienza, professionalità, e conoscenza della realtà locale nel contesto di un’intervista e nel dibattito aperto con il pubblico. Tutti sono invitati a partecipare”.