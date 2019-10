Sanremo: riprende domani pomeriggio al Teatro dell'Opera del Casinò la stagione autunnale della Sinfonica

La nuova stagione autunnale dell'Orchestra Sinfonica riprende domani alle 17, al Teatro dell'Opera del Casinò, con il concerto"Mozart: ritorno dall'Italia"



A dirigere questo primo appuntamento, il M° Ernesto Monsalve mentre ad esibirsi in qualità di solista, il pianista Giuliano Adorno. Il programma sarà costituito dall'omaggio del compositore brasiliano Joao Mac Dowell al cinema di Ingmar Bergman e da due composizioni scritte da Mozart dopo il rientro dal suo terzo ed ultimo viaggio in Italia: il "Concerto n° 8 in Do Maggiore K.246 per pianoforte e orchestra" e la "Sinfonia n° 26 in Mi Bemolle Maggiore K. 184". (Prezzi biglietti: Intero 16 Euro / Ridotto - Soci Coop e Unitre 14 Euro).

Riprende anche la Campagna Abbonamenti alla Stagione 2019/2020: 10 ingressi al costo di € 120,00; 15 ingressi al costo di 150 euro. Per gli studenti (under 25): abbonamento a 10 ingressi a 30 euro. Per chi fosse ancora in possesso di biglietti relativi al vecchio abbonamento, si ricorda che sarà possibile utilizzarli a patto che venga sottoscritto l’abbonamento per la stagione in corso. Sarà possibile acquistare i biglietti per i concerti anche sul sito internet www.sinfonicasanremo.it