Kerasan presenta la gamma completa dei sanitari sospesi

Un mondo dominato da linee classiche e moderne, per sanitari sospesi, a filomuro, monoblocco oppure a terra; è questo l'universo di bellezza e funzionalità messo in piedi da Kerasan, l'azienda di Civita Castellana specialista nella produzione di sanitari forgiati solo ed esclusivamente con ceramica di prima scelta.



Con la mission di soddisfare al meglio qualsiasi esigenza e qualunque aspettativa, sia da un punto di vista estetico sia in termini economici, l'azienda va incontro alle esigenze del vasto pubblico con collezioni di pregio in grado di accontentare l'utilizzatore più esigente.



Non è un caso, che dal 1960 Kerasan lavora instancabilmente nel campo dei sanitari ceramici, con lo scopo di offrire sempre ai suoi clienti prodotti tecnologicamente avanzati e perfettamente in linea con le più importanti tendenze del momento.

Da qui la sua grande fama oltre i confini del Bel Paese, nei fatti con più di 50 anni di lavoro alle spalle, questa realtà aziendale, grazie alla capacità di innovarsi continuamente, ha fatto grandi passi, per capirlo è sufficiente pensare che da piccolo polo industriale ceramico, Kerasan giorno dopo giorno, si è trasformata in un colosso di fama internazionale.





Una filosofia vincente



La grandezza del brand è data anche dalla sua filosofia aziendale, totalmente incentrata sul cliente, per Kerasan ascoltare e soddisfare le esigenze del vasto pubblico è un punto fondante della sua attività, ragion per cui propone solo ed esclusivamente prodotti di qualità eccellente.



Nei fatti le collezioni Kerasan sono curate in ogni minimo dettaglio e sono state messe a punto per andare incontro a esigenze estetiche, funzionali e pratiche; ecco quindi che bellezza, eleganza qualità e funzionalità si fondono in un unicum dando vita sanitari robusti destinati a durare nel tempo.



Quelli in oggetto sono elementi d'arredo bagno di gran pregio, prodotti per veri intenditori, nonché per usufruitori che non concepiscono la sala da bagno solamente come un ambiente di servizio, bensì la vedono come una vero e proprio spazio da vivere pienamente, dunque in quanto tale assolutamente meritevole di una meticolosa attenzione.



Quindi, gli articoli immessi sul mercato da Kerasan sono il frutto di un lavoro super meticoloso, dove ideazione, progettazione e realizzazione del sanitario vengono seguite ogni istante da team di personale altamente specializzato, che ha a cuore la piena soddisfazione del cliente.



Il risultato sono collezioni di sanitari in materiale ceramico eseguite a regola d'arte, piccoli grandi capolavori per proposte irresistibili, che tutti vorrebbero avere nel proprio bathroom.





La collezione Retrò di sanitari sospesi



Sintesi di comfort e stile la collezione Retrò di sanitari sospesi è un'alta celebrazione dello stile classico, con il loro fascino irresistibile e intramontabile, questi sanitari dalle linee eterne travalicano i tempi e le mode; con il loro design vintage questi sanitari Kerasan ricordano le stanze da bagno di una volta, ovvero ambienti che sono ben lontani dall'essenzialità e dal minimalismo del bagno contemporaneo.



A dar forma ai bidet e ai vasi sospesi della collezione sono linee che celebrano il neo-gotico americano nonché quello vittoriano del Regno Unito: realizzati in ceramica, questi elementi d'arredo bagno emergono per il loro disegno bombato e arrotondato, i modelli sono vari e vanno da quelli con forma ovale a quelli rettangolari che presentano angoli smussati. Il tutto è arricchito da bordi davvero particolari, molto voluminosi e intagliati, proprio a voler rappresentare i sanitari che capeggiavano nelle sale da bagno del secolo scorso.



La versione sospesa dei sanitari classici s'installa a 40 centimetri e poco più di altezza, questo a garanzia di un risultato estetico impeccabile e di un utilizzo più che ottimale, questi elementi sono perfetti in abbinamento con una rubinetteria a doppia manopola.





Le linee moderne della collezione Aquatech



Quelli della collezione Aquatech sono sanitari dalle linee moderne perfetti per dar forma a bathroom minimalisti ed eleganti, gli elementi d'arredo bagno Aquatech emergono per le loro linee essenziali quanto raffinate, messe a punto per dar vita a una soluzione che sia perfettamente in grado di coniugare il comfort all'estetica assecondando così ogni esigenza; in abbinamento ad altri elementi della gamma, questi sanitari danno forma a una sala da bagno degna nota.





Bit: la collezione di sanitari versatili per antonomasia



Water e bidet sospesi della linea Bit si contraddistinguono per la loro forma morbida in totale contrasto con l'estrema linearità che caratterizza i sanitari in stile moderno, ecco dunque che da un punto di vista stilistico questi elementi devono essere collocati all'interno di quel periodo di transizione che non vuole forme eccessivamente moderne, ma che non vuole neanche linee retrò.



I sanitari Bit sono elementi d'arredo più che versatili, che presentano una sagoma bombata per una struttura molto accattivante, perfetti per essere installati in qualsiasi genere di spazio; senza ombra di dubbio quelli Bit sono gli elementi d'arredo bagno più versatili di Kerasan.





La linea Cento: un omaggio all'eleganza



Quelli della linea Cento sono sanitari sospesi che rendono omaggio all'eleganza, raffinati e austeri questi elementi ceramici d'arredo bathroom presentano linee contemporanee, dove a dominare è l'irresistibile design che rende onore alla spigolosità; chi sceglie i sanitari Cento non installa solo oggetti raffinati di estrema bellezza, ma acquista altresì oggetti durevoli e di gran comfort.





Flo: i sanitari opera d'arte



I sanitari della linea Flo sono il frutto di una grande ricerca stilistica e di un'estrema attenzione per il dettaglio, in Flo nulla è lasciato all'improvvisazione; con la loro struttura ovale e i bordi non eccessivamente spessi, questi elementi assicurano a ogni sala da bagno eleganza e raffinatezza, a dominare è la linearità, la stessa è ricercata da chi vuole dar forma a stanze da bagno moderne, ma non sfacciate.



Waldorf: una linea di sanitari sospesi moderatamente retrò



La Waldorf è una linea di sanitari sospesi moderatamente retrò, si tratta di elementi che emergono per le loro forme uniche e particolari, la loro struttura è rettangolare ma ha gli spigoli sono smussati con profili caratterizzati da doppi bordi, che danno a ogni elemento una particolare allure vintage in grado di regalare a ciascun ambiente bagno una ricercatezza lussuosa che non guasta mai.