Sanremo: controlli anti clandestini ed igienico-sanitari questa mattina, 30 agenti di Municipale e Polizia sul territorio

Serie di controlli, questa mattina ad opera della Polizia Municipale e degli agenti del Commissariato. Circa 30 uomini di entrambe le forze di Polizia stanno eseguendo una serie di verifiche, soprattutto sulla eventuale presenza di irregolari sul territorio e, ovviamente, anche per sequestri di materiale contraffatto.

I primi controlli sono stati eseguiti nella zona di Pian di Poma e Villa Helios dove, solitamente, si rifugiano gli irregolari per trascorrere la notte. Nel corso della mattinata gli agenti di Municipale e Commissariato si sono spostati nel centro della città, scandagliando sia alcune pensioni che case private, tra piazza Eroi Sanremesi, via Arnaldo Da Brescia e via Debenedetti.

Vengono eseguite anche verifiche sulla situazione igienico-sanitaria di strutture e case private, ma verranno controllati anche alcuni bar che si trovano nell’occhio del ciclone. I controlli proseguiranno nel corso della giornata, verificando molti appartamenti e ‘bassi’ nella città vecchia, solitamente occupati da senegalesi e cingalesi che, spesso, sono irregolari sul territorio.

I risultati dell’operazione verranno resi noti a fine giornata. Si tratta di una delle molte operazioni di controllo delle forze dell’ordine, nell’ambito del contrasto ai clandestini ed alla vendita di marchi contraffatti.