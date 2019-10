Imperia: tornano i controlli antidroga nelle scuole, stamattina all'Ipsia ed al Ruffini con le unita cinofile

L’Unità Cinofila della Questura di Genova, aggregata ai colleghi di Imperia, ha accuratamente ispezionato l’Istituto IPSIA di via Gibelli e l’Istituto di Istruzione Superiore ‘Ruffini’ di via Terre Bianche nel capoluogo per contrastare il fenomeno dello spaccio e consumo di stupefacenti tra i più giovani cittadini.

Favorevolmente impressionati dall’operato degli agenti di Polizia, dagli stessi richiesto e auspicato, nonché comprensibilmente orgogliosi dei risultati ottenuti in termini di prevenzione e di educazione, sono i docenti delle due scuole. i Dirigenti degli Istituti Scolastici Ipsia e Ruffini, Daniela Pistorino e Luca Ronco, al pari dei rispettivi vice, Oneglio e Pastorelli, hanno manifestato il loro apprezzamento per l’impegno della Polizia in questo settore così delicato, che si colloca sul crinale tra prevenzione e repressione.