Imperia: parcheggi dell'ospedale e pagamento, nota dei dipendenti al Sindaco: "Un atto particolarmente odioso!"

I dipendenti dell’ospedale di Imperia hanno inviato oggi al Sindaco una nota di protesta (QUI) con relativa petizione, per la conversione a pagamento di gran parte dei parcheggi gratuiti davanti all’ingresso principale dell’ospedale.

“Togliere la gratuità dei posti auto davanti a un ospedale – spiega Sandro Cesaro, dipendente Asl 1 (Chirurgia Imperia) - è, a nostro avviso, un atto particolarmente odioso; ciò vale per i dipendenti, che pur non producendo nulla di materiale, a vario titolo salvano ogni giorno la pelle alla gente e pagano le tasse, ma vale anche per gli altri cittadini, che in questo modo acquisiscono un diritto solo se lo pagano”.

Secondo i promotori della petizione la decisione dell'Amministrazione comunale comporterà l'esborso di circa 1.000 euro l'anno per ogni dipendente, a meno che questo "Non decida di muoversi esclusivamente a piedi". La petizione, che è stata inviata al Sindaco, è stata firmata da decine di dipendenti.