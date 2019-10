Ventimiglia: pronta l'invasione dei cestini gettarifiuti per migliorare il decoro urbano, ne arriveranno 100 in tutta la città

Cento cestini gettarifiuti invaderanno la città di Ventimiglia nell’ambito degli interventi di riqualificazione e miglioramento del decoro urbano, voluto dall’Amministrazione comunale.

Sollecitato dal Sindaco e dalla Giunta l’Ufficio Manutenzione del comune frontaliero ha predisposto la trattativa diretta per l’acquisto di 100 cestini ma anche di 10 portabici. Il costo globale a carico del Comune sarà di quais 15mila euro.

I cestini verranno distribuiti uniformemente sul territorio. Il Sindaco Gaetano Scullino prosegue, in questo modo, nell’intento di migliorare la pulizia ed il decoro della città. Sia in campagna elettorale che successivamente non appena eletto, ha più volte evidenziato la volontà della sua amministrazione, di voler partire dalle piccole cose, per rendere più bella Ventimiglia.