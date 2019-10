Taggia: entro il 10 ottobre le domande per aderire ai progetti di Servizio Civile Nazionale, la presentazione (Foto e Video)

L’Amministrazione comunale di Taggia che nel corso di questi anni ha programmato la realizzazione di progetti di Servizio Civile Nazionale per ragazzi dai 18 ai 28 anni che, ha presentato questa mattina il progetto di quest'anno che, a seconda degli intenti stabiliti, operano sia nei centri ricreativi per anziani che nella sede comunale, dedicandosi operosamente per un intero anno al raggiungimento degli obiettivi indicati nei progetti stessi.

Sono stati presentati oggi i progetti per i quali i ragazzi interessati potranno fare domanda entro e non oltre il 10 ottobre prossimo. Sono realizzati anche grazie alla collaborazione degli anziani dei due centri ricreativi comunali, della locale Protezione Civile, della Dock’s Lanterna, dell’Ospedale di Carità della Croce Verde Arma Taggia nonché grazie agli operatori e ai dipendenti comunali che contribuiscono quotidianamente alla formazione degli otto volontari.

Molti i ragazzi che hanno presenziato alla presentazione di questa mattina, accolti dal Sindaco di Taggia, Mario Conio: “Chi è qui vicino a me è la testimonianza migliore per questo tipo di progetto. E’ un anno speso bene perché voi potete crescere ma siete un modo per crescere anche per noi. I nostri ragazzi vengono coinvolti nei temi più disparati, anche se la base è quella dell’assistenza agli anziani ed alla raccolta differenziata. Ma mi fa piacere l’interesse che dimostrate interesse per un progetto particolarmente importante per il nostro comune”.

L’Assessore ai Servizi Sociali, Maurizio Negroni, ha dimostrato l’entusiasmo dell’Amministrazione per il progetto: “E’ un’esperienza che portiamo avanti da qualche decennio ed abbiamo sempre cercato di svilupparla, penso sempre con grande soddisfazione da parte dei ragazzi, ma anche nostra. Abbiamo visto passare tanti ragazzi, che sicuramente hanno avuto un buon contributo formativo e, oltre al contributo che viene dato ai centri anziani, da qualche anno c’è anche quello a favore dell’ambiente. Mi auguro possa essere un’esperienza importante per i ragazzi, in funzione del loro futuro”.

Sulla stessa linea anche il Consigliere delegato, Manuel Fichera: “Siamo un ‘faro’ nel ponente della regione, visto che siamo l’unica Amministrazione che offre questo percorso formativo, sia a livello personale che professionale. Una opportunità importante per maturare, confermato dal passaggio di alcuni magari per ‘gioco’ ma che poi diventa una missione ed un modo per crescere. Suggerisco di farlo a tutti perché, dopo un anno, sarete cambiati in meglio ma avrete anche la possibilità di capire la macchina amministrative e sicuramente anche opportunità di lavoro”.

Elisa Piras è una delle giovani che ha già svolto il Servizio Civile a Taggia e lo ha spiegato ai ragazzi: “Ho fatto parte del progetto anziani insieme ad altri tre ragazzi, con visite ed aiuto nei trasporti delle persone, ma anche animazione negli appuntamenti ludici delle persone avanti con l’età. Anche se la cosa più bella è quella del rapporto umano che si instaura con loro”.

Anna Rita Longhi e Michele Figaia (che sarà poi sostituito da Maurizio Liberto) sono i due operatori locali di progetto, che seguiranno i ragazzi aderenti al progetto, rispettivamente per gli anziani e per la raccolta differenziata.

I progetti di Servizio Civile Nazionale rappresentano una preziosa risorsa per i giovani e per questa Amministrazione ed i volontari a fronte del loro servizio percepiranno un compenso mensile di 439 euro. I ragazzi resteranno in carico un anno ed inizieranno nel giro di qualche mese. La grande novità di quest’anno riguarda la consegna delle domande che è totalmente on line.

I ragazzi interessati dovranno essere titolari di identità digitale (SPID) e presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone cliccando QUI. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le 14 del 10 ottobre. In comune è istituito un infopoint dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 per supportare la compilazione della domanda".

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Comune di Taggia via San Francesco 441. Mariadele Annarita Longhi (mail: a.longhi@comune.taggia.im.it) tel 0184 476222.