Sono da oggi on line sei nuovi siti internet ad alta funzionalità della Fratelli Carli: fruibili da tutti i più comuni device

Nuovi nella grafica e basati su tecnologia totalmente responsive, dallo scorso agosto sono on line i cinque nuovi siti internet di Fratelli Carli dedicati ai mercati europei in cui l’azienda è attiva, ossia Italia, Germania, Austria, Svizzera, Francia, a cui si è aggiunto ieri anche il sesto, quello USA.

Si tratta di un tassello fondamentale all’interno di un più ampio processo di trasformazione tecnologica intrapreso dell’azienda, con sede a Imperia e clienti in tutti il mondo, che sta collaborando con Accenture, società leader globale nel settore dei servizi professionali, per creare una brand experience al passo con le esigenze della propria clientela, integrando sempre meglio canali di contatto tradizionali e digitali, da Internet al telefono, dalla posta elettronica ai punti vendita fisici, per offrire un’esperienza su misura della persona.

Dal punto di vista tecnologico, per supportare il cambiamento, Fratelli Carli ha scelto Salesforce come soluzione globale, sia per la piattaforma di e-commerce, sia più in generale per il CRM (Customer Relationship Management) attraverso cui gestisce, naturalmente dalla sede di Imperia, le relazioni con i suoi clienti. I siti, rinnovati nella forma, si arricchiscono di contenuti e, divenuti pienamente “customer friendly”, permettono una gestione ottimale degli acquisti da tutti i più comuni device.

Gli utenti registrati potranno accedere ad un’Area Personale davvero coinvolgente, in grado di rendere “su misura” ed appagante il proprio percorso sul sito. Ogni cliente, infatti, potrà, in autonomia, gestire tutte le informazioni che lo riguardano, usufruire delle promozioni che gli vengono proposte, scoprire le anteprime, definire e scegliere gli indirizzi di spedizione, così come le modalità di pagamento. Sarà naturalmente possibile compilare una propria wishlist da salvare e ritrovare all’occorrenza, consultare la lista degli ordini effettuati in precedenza e seguire il tracking di quelli in corso, ripetere quelli passati con un semplice click e richiedere la fornitura dei propri prodotti preferiti con una determinata cadenza periodica.

I prodotti stagionali, come ad esempio l’Olio Extra Vergine di Oliva D.O.P. Riviera Ligure Riviera dei Fiori, potranno essere prenotati in tempo utile per assicurarsene la disponibilità. Inoltre, nelle occasioni speciali, i clienti potranno scegliere di regalare i prodotti Fratelli Carli in maniera ancora più semplice: sia i regali che i destinatari potranno essere memorizzati così che, in seguito, gli stessi possano essere ripetuti o modificati. Chi vorrà potrà, infine, fare un vero e proprio viaggio nella cultura dell’olio e nella storia della Fratelli Carli, immergendosi nei valori che da sempre la contraddistinguono: un’inesauribile passione per il mestiere di oleari e il saper fare acquisito con oltre cento anni di esperienza, l’attenzione per la qualità, il legame con le tradizioni alimentari del nostro Paese, la responsabilità per un futuro sostenibile. Non mancherà, naturalmente, uno spazio ricco di curiosità, ricette e spunti gastronomici.

Le nuove piattaforme confermano l’attenzione che Fratelli Carli dedica alla propria clientela da più di un secolo, investendo energie e risorse in un rapporto che è ricambiato con fiducia e apprezzamento da oltre un milione di consumatori affezionati, nel mondo.