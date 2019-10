Imperia: il Consiglio regionale approva un Odg per sospendere la trasformazione dell'Isah in fondazione privata

Il Consiglio regionale ha approvato questa mattina all’unanimità un ordine del giorno, sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta ad attivarsi per sospendere la procedura di trasformazione della natura giuridica dell’azienda pubblica di servizi alla persona ISAH in fondazione privata.

Nel documento approvato stamani viene inoltre chiesta la convocazione urgente della Seconda Commissione (Salute e Sicurezza sociale) per gli opportuni approfondimenti. “I lavoratori, alla luce del progetto di trasformazione – si legge nell’ordine del giorno – hanno chiesto che venisse attivata la mobilità per mantenere il rapporto di lavoro di natura pubblica in asl, in Regione o negli enti locali, ma ISAH ha concesso il nullaosta preventivo solo a coloro che hanno fatto domanda di mobilità presso la Asl”.