'Cittadinanza Attiva' di Imperia esulta: "La Regione riconosce la nostra petizione sull'Ospedale Unico'

La Regione riconosce la petizione di Cittadinanza Attiva e crea una commissione tecnica di esperti di diversi settori, che possa valutare l’impatto sul territorio per la riorganizzazione ospedaliera.

In parole povere il riferimento è alla costruzione del cosiddetto ‘Ospedale Unico’ che dovrebbe sorgere a Taggia. La comunicazione è arrivata in serata proprio da ‘Cittadinanza Attiva’, che ha anche evidenziato come, a breve, si svolgerà un incontro in merito tra l’associazione che si sta battendo contro il nuovo plesso ospedaliero e l’Asl 1 Imperiese.

‘Cittadinanza Attiva’ annuncia la decisione della Regione come un proprio successo ed un traguardo importante, visto che la commissione lavorerà sugli eventuali problemi ambientali, sanitari, finanziari ed urbanistici, relativi all’ospedale progettato. All’incontro preliminare, che dovrebbe svolgersi nella sede Asl di Bussana a Sanremo, saranno invitati i Sindaci del territorio e, ovviamente, l’Assessore regionale Sonia Viale ed il Direttore Generale dell’Asl, Marco Damonte Prioli.