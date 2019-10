Imperia: i ringraziamenti della famigila Michelis a tutto il reparto di Chirurgia dell'ospedale

Giovanni Pietro, Federica, Roberta, Chiara, Paolo e Giorgia Michelis, ci hanno scritto per ringraziare il reparto di Chirurgia dell'ospedale di Imperia:

“Vogliamo ringraziare, con questa piccola testimonianza, il reparto a partire dal Primario, il Dott. Gino Battistini, tutto lo staff medico ed infermieristico e tutti gli operatori sanitari presenti e attivi. Le cure e le attenzioni professionali e umane ricevute, nei 25 giorni di degenza, di uno zio non più giovane, per un importante intervento chirurgico, ci fanno dire di avere nella nostra comunità professionisti eccellenti e persone con una ricca e generosa umanità al servizio della vita. Sperimentare di essere presi in carico come persone e non solo come malati dà sapore e valore all'esperienza della malattia”.