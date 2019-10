Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 1° a domenica 6 ottobre in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 1° OTTOBRE

SANREMO

9.00-18.00. ‘Arteam CUP 2019’ (5a edizione): mostra finale del premio nazionale di arte contemporanea a cura di Livia Savorelli e Matteo Galbiati (premiazione domenica 27 ottobre alle ore 16). Villa Nobel, C.so Felice Cavallotti 116 (da martedì a sabato h 9/12/ 15/18, chiuso domenica e lunedì), fino al 27 ottobre (più info)

10.00. 21° Campionato Italiano di biliardo sportivo al meglio delle 5 partite ai 60 punti (qualificazioni). Sale del Casinò Municipale, fino al 6 ottobre (più info)

11.00 & 15.00. Per i ‘Martedì Letterari’, Daniele Novara presenta il libro ‘Cambiare la scuola si può’ (Rizzoli). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso gratuito

17.00. Nel trentennale dalla sua scomparsa. Luisa Bianchi e Andrea Panizzi presentano, in anteprima nazionale, il nuovo saggio ‘Carlo Dapporto 30 e Lode’. (De Ferrari). Partecipano i figli del famoso attore sanremasco. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti



IMPERIA



21.00. Per la rassegna ‘Un libro in piazza’, Nerina Battistin presenta il libro ‘Lucetto e Francesco, due moschettieri ponentini’. A cura del Circolo Parasio. Palazzo Guarnieri, Piazza Pagliari, ingresso libero



FRANCIA

MENTON



9.00-19.00. Per la Biennale d’Arte Contemporanea Sacra di Mentone, prima edizione dell’esposizione ‘Inno alla Vita’ con la partecipazione di più di 214 artisti provenienti da tutto il mondo (Europa ma anche Asia - India, Giappone e Cina, Sud America - Argentina e Bolivia, Sudafrica, Stati Uniti, Canada e Russia), di cui 35 tra i più conosciuti al mondo. Grand Hotel des Ambassadeur, Rue Partouneaux 3, fino al 31 ottobre, ingresso libero (info)

MONACO

15.00. 10° Festival Internazionale di Tango Argentino di Monte-Carlo: settimana argentina con spettacoli, milonga, serata di gala, stage, proiezione di film, conferenze, mostre. Evento organizzato dall'Associazione Monaco Danse Passion. Vari luoghi, fino al 6 ottobre (i dettagli a questo link)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

WORK IN PROGRESS...



MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE

SANREMO

9.00-18.00. ‘Arteam CUP 2019’ (5a edizione): mostra finale del premio nazionale di arte contemporanea a cura di Livia Savorelli e Matteo Galbiati (premiazione domenica 27 ottobre alle ore 16). Villa Nobel, C.so Felice Cavallotti 116 (da martedì a sabato h 9/12/ 15/18, chiuso domenica e lunedì), fino al 27 ottobre (più info)

10.00. 21° Campionato Italiano di biliardo sportivo al meglio delle 5 partite ai 60 punti (qualificazioni). Sale del Casinò Municipale, fino al 6 ottobre (più info)

10.30. ‘Seguimi': modern musical messo in scena dalla Comunità Cenacolo di Saluzzo rivolto alle scolaresche. Teatro Ariston (più info)

20.30. ‘Seguimi': modern musical messo in scena dalla Comunità Cenacolo di Saluzzo: accoglienza e Presentazione della Comunità Cenacolo + alle 21, musical ‘Seguimi’. Teatro Ariston, ingresso libero (più info)

IMPERIA

15.00-18.00. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli

20.30. Per la rassegna ‘A cena tra Autori e Sognatori’, incontro con la scrittrice Alice Basso e i personaggi del suo libro ‘Un caso speciale per la ghostwriter’ (Garzanti editore). Evento a cura della libraia Nadia dell'associazione culturale Due parole in riva al mare (Cena + libro 35 euro). Ristorante Bistrò I Sognatori, Largo Varese 16, info 339 2877093

FRANCIA

MONACO

15.00. 10° Festival Internazionale di Tango Argentino di Monte-Carlo: settimana argentina con spettacoli, milonga, serata di gala, stage, proiezione di film, conferenze, mostre. Evento organizzato dall'Associazione Monaco Danse Passion. Vari luoghi, fino al 6 ottobre (i dettagli a questo link)

19.30. Oktoberfest 2019: il Comune di Monaco e i commercianti propongono un accompagnamento musicale con l’orchestra Tyrolfest, ambiente e piatti tipici. Mercato della Condamine, fino al 5 ottobre



20.00. Viaggio musicale sul tema ‘Sotto il sole di Parigi’ con il gruppo musicale ‘Champs-Elysées Chansons Françaises’. In programma: successi di C. Aznavour, E. Piaf, G. Bécaud, C. Trenet, J. Brel e delle musiche di film di M. Legrand e F. Lai, a cura del Kiwanis di Monaco e a sostegno delle sue opere. Théâtre des Variétés



GIOVEDI’ 3 OTTOBRE

SANREMO

9.00-18.00. ‘Arteam CUP 2019’ (5a edizione): mostra finale del premio nazionale di arte contemporanea a cura di Livia Savorelli e Matteo Galbiati (premiazione domenica 27 ottobre alle ore 16). Villa Nobel, C.so Felice Cavallotti 116 (da martedì a sabato h 9/12/ 15/18, chiuso domenica e lunedì), fino al 27 ottobre (più info)

10.00. Per ‘Sanremo con Gusto’, ‘Il Villaggio dei Produttori’: percorso articolato di colori e profumi per esaltare il Made in Italy. Pian di Nave, ingresso libero, sino al 6 ottobre (più info)

10.00. 21° Campionato Italiano di biliardo sportivo al meglio delle 5 partite ai 60 punti (qualificazioni). Sale del Casinò Municipale, fino al 6 ottobre (più info)

20.30. ‘Seguimi': modern musical messo in scena dalla Comunità Cenacolo di Saluzzo: accoglienza e Presentazione della Comunità Cenacolo + alle 21, musical ‘Seguimi’. Teatro Ariston, ingresso libero (più info)

21.00. Primo incontro del ‘Sanremo Magic Club’ (laboratorio di idee, Corsi di insegnamento, Conferenze con Maghi di livello Nazionale e Internazionale) rivolto a chiunque fosse interessato + piccola e divertente dimostrazione magica. A cura di Salvatore Stella e Massimo Nario in Arte ‘Gaspar’. Sala incontri del Teatro Ariston (più info)

IMPERIA

9.00-12.30. Seminario informativo per le imprese sui Gas fluorurati dedicato agli installatori di impianti idrotermosanitari (in collegamento web conference con la sede di Savona). Camera di Commercio, via Tommaso Schiva, info 0183 793240

17.30. ‘Digital Innovation Talk’: incontro legato ai temi dell’innovazione e della digitalizzazione dal titolo ‘Ecosistema di innovazione’ con presentazione e progetti del DIH Liguria. Sede di Confindustria Imperia in Viale Giacomo Matteotti 32 (più info QUI)

DIANO MARINA



11.00-22.30. ‘Windfestival 2019 - International Action Sport Event’ (9a edizione): expo, gare, esibizioni, musica, dj, feste, concerti, scuola, fitness, bikini contest, la WindRun e tanto altro ancora. Evento a cura di ‘TF7 Open Sport Asd’. Bagni Delfino, fino al 6 ottobre (il programma a questo link)

FRANCIA

MONACO

9.00-18.30. 7a edizione del salone Monaco Business. Auditorium Rainier III (il programma a questo link)



15.00. 10° Festival Internazionale di Tango Argentino di Monte-Carlo: settimana argentina con spettacoli, milonga, serata di gala, stage, proiezione di film, conferenze, mostre. Evento organizzato dall'Associazione Monaco Danse Passion. Vari luoghi, fino al 6 ottobre (i dettagli a questo link)

19.30. Oktoberfest 2019: il Comune di Monaco e i commercianti propongono un accompagnamento musicale con l’orchestra Tyrolfest, ambiente e piatti tipici. Mercato della Condamine, fino al 5 ottobre



VENERDI’ 4 OTTOBRE

SANREMO

9.00-18.00. ‘Arteam CUP 2019’ (5a edizione): mostra finale del premio nazionale di arte contemporanea a cura di Livia Savorelli e Matteo Galbiati (premiazione domenica 27 ottobre alle ore 16). Villa Nobel, C.so Felice Cavallotti 116 (da martedì a sabato h 9/12/ 15/18, chiuso domenica e lunedì), fino al 27 ottobre (più info)

10.00. Per ‘Sanremo con Gusto’, ‘Il Villaggio dei Produttori’: percorso articolato di colori e profumi per esaltare il Made in Italy. Previsti Cooking show e dimostrazioni. Pian di Nave, ingresso libero, sino al 6 ottobre (più info)

10.00. 21° Campionato Italiano di biliardo sportivo al meglio delle 5 partite ai 60 punti (qualificazioni). Sale del Casinò Municipale, fino al 6 ottobre (più info)



17.00. 14esima edizione ‘Ottobre di Pace’ sul tema ‘Linguaggi di Pace’: incontro dal titolo ‘Conflitti sociali e pace urbana’ con il Prof. Adriano Zamperini, docente di Psicologia della violenza, Psicologia del disagio sociale e di Relazioni interpersonali presso l'Università di Padova. Palazzo Roverizio, ingresso libero (più info)



18.00. Evento promosso dalla SIDEF, Società Italiana dei Francesisti Sezione di Sanremo nell'ambito del programma Café Philo con la partecipazione del Prof. Julien Simonpieri, docente di letteratura francese. Discussione libera. Bar L & G in Piazza Borea d'Olmo 1, ingresso libero

20.30. Per ‘Sanremo con Gusto’. ‘Festival degli Chef’: spettacolo vero e proprio dedicato al mondo del cibo. Otto chef provenienti da diverse regioni d'Italia si confrontano a 'suon' di piatti sul tema ‘Cibo e Territorio’. In giuria gli chef Carlo Cracco e Maurizio Santin (ingresso 20 euro). Teatro dell'Opera del Casinò, fino al 6 ottobre (più info)

IMPERIA

9.00-12.30. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli

15.00. ‘Grande lotteria’: pomeriggio di divertimento e solidarietà con raccolta fondi per poter proseguire l’attività di accompagnamento sociale per gli anziani soli e fragili che da anni l’Associazione svolge. Sede Auser, Salita Padri Minimi 3

21.00. Primo incontro del 36esimo Corso Preparatorio al Parto gratuito rivolto alla coppia genitoriale e non alle sole mamme (9 incontri). A cura del Consultorio familiare diocesano Profamilia. Salone di Cristo Re, info 0183 297677

TAGGIA ARMA

9.30. Incontro di presentazione delle proposte di Servizio Civile all'estero di Caritas Italiana (scadenza bando 10 ottobre). Casa Miracolo della Vita, Via Cardinal Gastaldi 7 a Taggia, info 0184 505759

DIANO MARINA



9.00-22.30. ‘Windfestival 2019 - International Action Sport Event’ (9a edizione): expo, gare, esibizioni, musica, dj, feste, concerti, scuola, fitness, bikini contest, la WindRun e tanto altro ancora. Evento a cura di ‘TF7 Open Sport Asd’. Bagni Delfino, fino al 6 ottobre (il programma a questo link)

FRANCIA

MONACO

15.00. 10° Festival Internazionale di Tango Argentino di Monte-Carlo: settimana argentina con spettacoli, milonga, serata di gala, stage, proiezione di film, conferenze, mostre. Evento organizzato dall'Associazione Monaco Danse Passion. Vari luoghi, fino al 6 ottobre (i dettagli a questo link)



19.30. Oktoberfest 2019: il Comune di Monaco e i commercianti propongono un accompagnamento musicale con l’orchestra Tyrolfest, ambiente e piatti tipici. Mercato della Condamine, fino al 5 ottobre

20.30. Per il 10° Festival di tango Argentino, spetaccolo ‘Le tango de Buenos Aires’ organizzato da Monaco Danse Passion. Théâtre des Variétés, info +33 06 19 805157

VILLEFRANCHE-SUR-MER

18.00. Inaugurazione mostra ‘La clef de l’histoire’ con 70 stendardi araldici della corte di Beatrice de Savoia e Valois dipinti da Gabriele Reina. Musées de la Citadelle, Chapelle de Saint-Elme, fino al 12 gennaio 2020 (h 9/12-13/16, sabato e domenica su appuntamento)





SABATO 5 OTTOBRE

SANREMO

9.00-18.00. Corsi incontro sul cavallo con la Dottoressa Elisabetta Bacaro con rilascio attestato. Tema della giornata ‘Corso di Stretching e biomeccanica del Cavallo’ (pausa pranzo 13/15). A cura dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Dalma affiliata ENDAS. Scuderie San Romolo, anche domani, info 328 0106522

10.00. A quattro mesi dal voto, l’amministrazione Biancheri si ritrova a San Romolo per fare il punto sui programmi e gli impegni assunti proprio in campagna elettorale. Sede del summit il ristorante Dall’Ava

10.00. Per ‘Sanremo con Gusto’, ‘Il Villaggio dei Produttori’: percorso articolato di colori e profumi per esaltare il Made in Italy. Previsti Cooking show e dimostrazioni. Pian di Nave, ingresso libero, sino al 6 ottobre (più info)

10.00. 21° Campionato Italiano di biliardo sportivo al meglio delle 5 partite ai 60 punti (fasi finali). Sale del Casinò Municipale, fino al 6 ottobre (più info)

10.00-19.30. 35° Sanremo International Volley Cup - 27° Memorial Dado Tessitore: Torneo Nazionale / Internazionale Under 14 femminile a 6/8 squadre. Polo Sportivo Mercato dei Fiori a Bussana, anche domani

9.00-18.00. ‘Dragon 90th Anniversary Regatta’: evento velistico con la partecipazione di oltre 250 barche. A cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo antistante la città, fino all’11 ottobre (info)

16.00. Conferenza del ciclo sulle piante mediterranee tra scienza e tradizione con tema ‘Il Garofano’. Floriseum, Museo del Fiore a Villa Ormond, Cavallotti, corso Caingresso libero

19.30. Apericena di beneficenza per far conoscere la realtà dei Volontari dell’Opera Don Orione di Sanremo e raccogliere fondi per il proseguimento dei progetti di volontariato orionino presso la Residenza Protetta (20 euro). Opera Don Orione, via G. Galilei 713



20.00. Incontro aperto a tutti gli sportivi ed appassionati in onore di Marcello Malerbi antesignano del baseball con aperitivo e musica dal vivo preceduto da una piccola dimostrazione sportiva per permettere a tutti di avvicinarsi al baseball. Circolo Ippico 329 4391989

20.30. ‘Galà del Festival degli Chef’: evento con degustazione dei piatti preparati dagli chef Carlo Cracco e Maurizio Santin (120 euro a persona). Roof Garden del Casinò, info e prenotazioni 0184 595205 (più info)



IMPERIA



21.00. ‘Con-Divisione’: nuova commedia di Chiara Merlino con la regia di Alessandro Manera con ricavato della serata impiegato per un Service sul territorio del Lions Club Imperia La Torre. Auditorium della Camera di Commercio, via Tommaso Schiva



OSPEDALETTI

15.30-18.00. Festa dei nonni e dei nipoti (1a edizione): laboratori + musica + merenda + Messa officiata dal Parroco Don Remo + premiazione del Supernonno e Supernonna 2019 e del nipote più piccolo + esposizione lavori realizzati dagli alunni delle Scuole di Ospedaletti. Piazza Europa, in caso di maltempo, la festa si svolgerà nel Salone Parrocchiale (il programma a questo link)

21.00-23.30. Osservazione della Luna con telescopi. Sarà possibili ammirare i tanti crateri che caratterizzano la superficie selenica, nonchè esplorare i suoi grandi mari. In collaborazione con Ass. Stellaria. Passeggiata a mare presso ‘La Piccola’, ingresso libero senza prenotazione (locandina)

TAGGIA ARMA

10.00-17.00. ‘Un Tesoro di Pergamene’: primo giorno di apertura della mostra con documenti che risalgono anche all’epoca medievale riportate alla luce e, soprattutto, catalogate e ben descritte (h 10/13-15/17). Palazzo Lercari in piazza Farini a Taggia, fino al 13 ottobre, ingresso gratuito (info)

DIANO MARINA



9.00-22.30. ‘Windfestival 2019 - International Action Sport Event’ (9a edizione): expo, gare, esibizioni, musica, dj, feste, concerti, scuola, fitness, bikini contest, la WindRun e tanto altro ancora. Evento a cura di ‘TF7 Open Sport Asd’. Bagni Delfino, fino al 6 ottobre (il programma a questo link)

10.00. Regata Zonale Classe Optimist. Organizzazione a cura del Club del Mare Diano Marina. Evento rientrante all'interno della manifestazione ‘Windfestival 2019’. Club del Mare in Viale Torino, anche domani



FRANCIA

MONACO

15.00. 10° Festival Internazionale di Tango Argentino di Monte-Carlo: settimana argentina con spettacoli, milonga, serata di gala, stage, proiezione di film, conferenze, mostre. Evento organizzato dall'Associazione Monaco Danse Passion. Vari luoghi, fino al 6 ottobre (i dettagli a questo link)

19.30. Oktoberfest 2019 (ultimo giorno): il Comune di Monaco e i commercianti propongono un accompagnamento musicale con l’orchestra Tyrolfest, ambiente e piatti tipici. Mercato della Condamine





DOMENICA 6 OTTOBRE

SANREMO



9.00-17.30. ‘Dragon 90th Anniversary Regatta’: evento velistico con la partecipazione di oltre 250 barche. A cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo antistante la città, fino all’11 ottobre (info)

9.00-18.00. Corsi incontro sul cavallo con la Dottoressa Elisabetta Bacaro con rilascio attestato. Tema della giornata ‘Corso di allenamento muscolare del Cavallo’ (pausa pranzo 13/15). A cura dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Dalma affiliata ENDAS. Scuderie San Romolo, info 328 0106522

10.00. Per ‘Sanremo con Gusto’, ‘Il Villaggio dei Produttori’ (ultimo giorno): percorso articolato di colori e profumi per esaltare il Made in Italy. Previsti Cooking show e dimostrazioni. Pian di Nave, ingresso libero (più info)

10.00-17.30. 35° Sanremo International Volley Cup - 27° Memorial Dado Tessitore: Torneo Nazionale / Internazionale Under 14 femminile a 6/8 squadre (finale alle h 16.30 circa). Polo Sportivo Mercato dei Fiori a Bussana

10.00. 21° Campionato Italiano di biliardo sportivo al meglio delle 5 partite ai 60 punti (finali). Sale del Casinò Municipale (più info)

14.30-17.00. 7° Gran Premio Città di Sanremo – European Handbike Cicuit: finale del Circuito Europeo di Handbike (EHC). Percorso di 3 km da percorrere con la formula classica di un’ora più un giro tra il lungomare, il Porto Vecchio e il tratto di ciclabile che attraversa il centro di Sanremo (più info)

IMPERIA

9.00-19.00. Fiera delle bancarelle in via Cascione



21.15. ‘Cantautorato d'autore, da De Andrè a Guccini, da Gaetano a Dalla e tanti altri’: musica dal vivo con Fabrizio Barbera e Alberto Cecchini e la partecipazione straordinaria di Peo Gandini. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni 320 2127561

VENTIMIGLIA

8.30. Viaggio sul Treno Storico a cura della Regione Liguria e Fondazione F.S. Partenza da Ventimiglia alle ore 8.30. Fermate: Olivetta S. Michele, Breil Sur Roya, Limone Piemonte, Robilante, Cuneo. Ritorno, intorno alle ore 16 con le stesse fermate

9.30. ‘Simuve Bus’: servizio di trasporto gratuito che tocca i maggiori siti di interesse cittadini. Andata: partenza da largo Pertini (angolo via Cavour, h 9.30 -10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30). Tappe: Centro Storico, MAR Forte dell'Annunziata, Giardini Hanbury, Museo Balzi Rossi. Ritorno: partenza dalla Pineta dei Balzi Rossi (h 11 – 12 – 16 – 17 – 18 - 19. Tappe: Giardini Hanbury, MAR Forte dell'Annunziata, Centro Storico (tutte le domeniche, sino al 27 ottobre)

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

OSPEDALETTI

12.30. Pitstop gastronomico dei partecipanti alla 30a edizione del Motogiro della Strega a cura dei Motoclub Valle Argentina, Comitato Circuito e Associazione U Descu Spiareté (più info)

TAGGIA ARMA



8.30. 30° Motogiro della Strega ‘Quasi gastronomico’: apertura iscrizioni in Piazza IV Novembre a Taggia + colazione e partenze per il giro turistico + pranzo ad Ospedaletti, info 347 8648012 (per saperne di più cliccare questo link)

DIANO MARINA

8.00-19.00. Grande mercatino dell'antiquariato e del collezionismo (ogni prima domenica del mese)

9.00-17.30. ‘Windfestival 2019 - International Action Sport Event’ (ultimo giorno della 9a edizione): expo, gare, esibizioni, musica, dj, feste, concerti, scuola, fitness, bikini contest, la WindRun e tanto altro ancora. Evento a cura di ‘TF7 Open Sport Asd’. Bagni Delfino (il programma a questo link)

10.00. Regata Zonale Classe Optimist. Organizzazione a cura del Club del Mare Diano Marina. Evento rientrante all'interno della manifestazione ‘Windfestival 2019’. Club del Mare in Viale Torino

ENTROTERRA

DOLCEACQUA



10.00-13.00. Caccia ai Tesori Arancioni: caccia alla scoprirta di nuovi Tesori nel Comune dolceacquino. Partenza da Piazza Garibaldi (i dettagli a questo link)

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti le domeniche di ottobre). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489

FRANCIA

MONACO

15.00. Ultimo giorno del 10° Festival Internazionale di Tango Argentino di Monte-Carlo: settimana argentina con spettacoli, milonga, serata di gala, stage, proiezione di film, conferenze, mostre. Evento organizzato dall'Associazione Monaco Danse Passion. Vari luoghi (i dettagli a questo link)





Sanremo News non si assume responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate