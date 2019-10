Chiusavecchia: canile "Gli Ulivi" questa settimana cerchiamo una casa per Croc

Croc non è di certo un giovanotto, ha circa 13 anni, di cui 11 passati in canile. Quella che cerchiamo per lui è un’adozione del cuore, Croc è un cane fobico, è diffidente con le persone e stringere un rapporto di fiducia con lui richiede pazienza. Ha bisogno di una persona calma che sappia rispettare i suoi tempi e i suoi limiti. L’ideale per lui sarebbe una casa con giardino, anche piccolo, in una zona tranquilla, lontana dal caos della città, dove possa respirare un pò di libertà dopo tanti, troppi, anni di gabbia. Croc ha sofferto molto e merita di vivere almeno questi ultimi anni serenamente, amato e coccolato.

Croc si trova al canile ‘’ Gli Ulivi’’ di Chiusavecchia (Imperia), venite a conoscerlo!

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a Simonetta +39 347 741 5547