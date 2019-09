Sanremo: in autunno è anche tempo di caldarroste, il Comune assegna le postazioni per la vendita in città

Anche se le temperature sono ancora a dir poco miti, l’autunno è iniziato già da qualche giorno e in città ci si prepara per le tradizioni della stagione fredda. Di recente il Comune di Sanremo ha varato la ‘mappa’ delle postazioni per la vendita di caldarroste, un must dell’autunno-inverno in tutte le principali località turistiche.

Dove si potranno acquistare a Sanremo? Il Comune ha dato l’ok per la vendita in piazza San Siro, in piazza Eroi Sanremesi, in piazza Muccioli e in piazza Colombo dal 6 ottobre al 6 gennaio 2020. Non sarà concessa la vendita in piazza Muccioli e piazza Eroi Sanremesi il 13 e il 14 ottobre.

Il numero massimo è di tre autorizzazioni rilasciatili con la possibilità di vendita anche di palloncini il sabato, la domenica e nei festivi. Le postazioni per la stagione autunnale e invernale 2019/2020 sono state già assegnate e i nomi dei titolari sono consultabili sul sito del Comune.