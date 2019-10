Ventimiglia: il Consiglio comunale approva il DUP 2020 -2022 non senza polemiche da parte dell’opposizione. De Leo “Mi sarei aspettato un documento più deciso”

Il Consiglio comunale di Ventimiglia approva il DUP 2020 - 2022 con il voto unanime della maggioranza e ovviamente quello contrario della minoranza. “Da lei signor Sindaco, nel momento in cui si parla di Bilancio, mi sarei aspettato una sola parola in più, che delineasse e spiegasse bene quella che è la situazione economica del nostro comune a tutti i concittadini - ha detto nel suo intervento il consigliere d’opposizione Domenico De Leo - stasera stiamo affrontando questo argomento su una base molto solida, così come riconosciuto dagli organi competenti del nostro comune.

Durante il passaggio di consegne con l’ex Sindaco, nel momento in cui vi stringevate le mani, le veniva trasmessa una situazione molto tranquillizzante della nostra economia, lei allora non l’ha detto ma è giusto farlo.

Quando in quest’aula abbiamo parlato di equilibri di Bilancio non abbiamo parlato della salute e delle condizioni favorevoli di cui gode la nostra città. Noi sappiamo che possiamo affrontare i prossimi appuntamenti finanziari in maniera molto tranquilla. Per questa ragione mi sarei aspettato un DUP molto più deciso, mi sembra che lei in questo documento tratti la questione mettendo al centro di tutto un’opera che è la ‘Tano via’. Vorrei ricordarle che in questo momento non ha nemmeno uno studio di fattibilità in merito a questo. Io di ‘Tano via’ ne conosco solo una, quella che va dalla sbarra del parcheggio comunale, fino alla porta principale del suo palazzo.

Lei inizia a dare una risposta ai cittadini su una situazione che sicuramente non la deluderà. La passata Amministrazione ha cancellato tutti i mutui, se vogliamo abbiamo una potenzialità di indebitamento molto più elevata rispetto agli altri comuni. Nel corso dell’Amministrazione Valfrè per esempio, i mutui si rinegoziavano.”

Pronta la risposta del Sindaco Scullino: “Non vorrei che i giovani consiglieri interpretassero in modo leggero quello che lei ha detto - ha chiosato il primo cittadino - sono quasi 30 anni che ho l’onore di continuare a cercare di fare del mio meglio per la città, l’impegno e la passione sono quelli del 1990. In questa assise, soprattutto quando si parla di cifre occorre stare attenti. Qualcuno disse che noi con la Civitas avremmo lasciato 5 milioni di debiti, questione che ha fatto il giro della provincia, per poi verificare che i commissari ne hanno approvato il Bilancio con più 126 mila euro. Facciamo quindi attenzione ai numeri, è bello insegnare ai giovani a fare politica sulla verità, sulle cose concrete.

Io non sono qui per contestare la scorsa maggioranza di centro sinistra, ma per rispondere ad un suo errore. Domattina leggeremo su alcuni giornali che lei ci ha lasciato 9 milioni di euro, magari. Ho solo visto che per fare la scuola di Ventimiglia Alta mancano 2,5 milioni. In cassa, da poter spendere, abbiamo trovato solo 400 mila euro. I 9 milioni sono avanzi di Amministrazione che non si possono spendere e che anche voi avete ereditato da noi. Avanzi di Amministrazione frutto di errori, anche nostri. Non è vero che avete pagato tutti i mutui, infatti uno di questi lo rinegozieremo per affrontare il problema delle scuole che sono ancora in condizioni precarie.”

“Resistere, resistere, resistere” - ha controbattuto De Leo - auesto DUP nasce cresce e vive su un programma che per noi è ostile, è ovvio che il nostro voto sarà contrario. Io al posto del Presidente le avrei detto molto simpaticamente di rivolgersi ai consiglieri comunali perché non si parla al pubblico e non si aizza quest’ultimo, ma di questo ne è garante il Presidente del Consiglio comunale. Le auguro e mi auguro che il Governo come ha già più volte detto, individuando negli avanzi di Amministrazione buona parte del debito pubblico, sblocchi l’utilizzo di quei fondi, sappia che lei a Ventimiglia ha 9 milioni di euro, in un paesino vicino non so se hanno le stesse condizioni. Se glieli sbloccano li può spendere, poi faccia il comizio che vuole, ma in questo caso li ha in mano.

“Se li sbloccano sono soldi di Berlengero, di Valfrè uno e due, di Scullino, dei commissari e anche un po’ di Ioculano” - ha chiosato il primo cittadino.