Sanremo: analisi ambientale e piano del traffico per la vendita del deposito RT, ultimo passo prima della votazione in consiglio comunale

È stata discussa oggi in seconda commissione la pratica per la vendita del deposito della Riviera Trasporti di San Martino. In particolare la commissione è stata chiamata a votare la variante in merito al piano del traffico redatto per dare l’ok definitivo al progetto. Il documento passerà poi in consiglio comunale il prossimo lunedì 7 ottobre, con convocazione alle 17.

Una settimana fa la Giunta aveva votato la pratica relativa allo studio sulla futura area RT legata alla variante, dopo che il consiglio comunale già l’aveva deliberata in modo tale che la RT potete avere anche una destinazione d’uso commerciale. La Regione, infatti, aveva chiesto al Comune di integrare la pratica con uno studio e un piano del traffico più approfondito, procedura che il Comune ha portato a compimento e che ora necessita della votazione del consiglio comunale.

A seguito degli approfondimenti effettuati è stato elaborato un documento che conferma come la situazione dell’inquinamento dell’aria con destinazione d’uso commerciale sarebbe decisamente inferiore, qualora fosse stata destinata a scuola. Secondo lo studio sarebbero stati 790 i passaggi veicolari per la destinazione scolastica mentre saranno la metà con destinazione commerciale.

“La Regione ha stabilito, differentemente da quanto detto inizialmente, questa verifica da parte della società proponente sarebbe dovuta essere pretendete - ha dichiarato in commissione l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella - tutto questo per votare la procedura che avrebbe comportato un allungamento della pratica si 120 giorni circa. Lo studio dimostra che l’aspetto relativo all’inquinamento e al traffico è decisamente inferiore, di circa il 50% rispetto al previsto. Questa relazione ha garantito che, essendoci un minor flusso di traffico, è sufficiente un intervento integrativo”.

Da parte delle opposizioni sono arrivate nuove richieste in merito alla garanzia sulla tutela dei commercianti del quartiere inserendo nel documento il divieto di apertura di grandi centri di vendita di alimentari o di abbigliamento. Da parte dell’assessore Donzella sono arrivate le rassicurazioni in merito con la garanzia che la pratica integrante in votazione oggi e che poi andrà in consiglio comunale non cambierà in alcun modo la delibera già votata qualche mese. Inoltre è stato confermato che si arriverà alla costruzione in modalità di convenzione, quindi con relativo passaggio in Giunta prima del via libera definitivo. Dalla minoranza anche il timore che una lunga serie di limitazioni al futuro progetto possano influire sul valore dell’immobile, attualmente stimato in 10 milioni di euro, ma i tecnici del Comune hanno dichiarato che la valutazione finale è stata calcolata al netto delle limitazioni votate nei mesi scorsi.

Una volta ottenuto l’ok del consiglio comunale il documento sarà trasmesso alla Regione che poi delibererà in Giunta nel giro di pochi giorni per dare così il via libera alla vendita del deposito RT. Una procedura che si attende da mesi per dare nuovo ossigeno alle casse della società.