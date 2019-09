Convocato per questa sera alle 18 il Consiglio comunale di Montalto-Carpasio, l'ordine del giorno

E’ stato convocato per questo pomeriggio alle 18, nella classica sala del palazzo comunale di via Parlamento il Consiglio Comunale di Montalto-Carpasio.

All’ordine del giorno due variazioni al bilancio triennale 2019/2021 di cui una d’urgenza. Quindi la presa d'atto della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, il regolamento per le misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi, il regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione del relativo canone.

E’ prevista quindi la comunicazione del Sindaco sull'attivazione, per i consiglieri comunali, di una postazione informatizzata presso la sede di via parlamento, dotata di registro di protocollo per i comuni di Montalto LigureCarpasio e Montalto Carpasio. Sempre il primo cittadino comunicherà sullo stato della pratica dell'acquedotto potabile ‘Tomena’, alla luce dell'ordinanza dell’anno in corso. Infine è prevista la comunicazione al Consiglio della quantificazione di accessi agli atti pervenuti dalla minoranza.