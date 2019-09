Bordighera: mozione di sfiducia al vice Sindaco Bozzarelli, il Sindaco risponde al PD "Siete male informati"

“Secondo il segretario del Pd di Bordighera esisterebbe un tentativo della nostra maggioranza volto ad evitare la discussione in Consiglio Comunale sulla mozione di sfiducia presentata nei confronti del vice Sindaco Bozzarelli. Non è così, siete stati malinformati!”

Interviene in questo modo, rispondendo al Partito Democratico della città delle palme che, ieri, era intervenuto sul nostro giornale (QUI). “La mozione di sfiducia al vice Sindaco – prosegue - non può essere messa ai voti e neanche discussa. Piaccia o meno, queste sono le previsioni normative del TUEL e del nostro regolamento comunale. Nella recente riunione dei capigruppo, proprio per consentire un ampio dibattito è stato verbalizzato che ogni consigliere possa esprimere la propria posizione anche con una semplice interpellanza. La minoranza ha poi convenuto di presentare una mozione non più di sfiducia, ma sul comportamento del vice Sindaco, avendo ben compreso l’improcedibilità della prima istanza. Non mi soffermo su quanto ho già precisato in ordine alla presa di distanza dalle parole riportate sul profilo Facebook del vice Sindaco, tuttavia qualora il segretario del PD non le avesse lette, o anche in questo caso fosse stato malinformato, lo invito a farlo”.

“Ciò che più mi lascia perplesso e sbalordito – prosegue Ingenito - sono le sue volontà di giungere persino alla raccolta firme qualora non vi siano le dimissioni del Vicesindaco. Ho ben compreso che per la Segreteria del Pd di Bordighera, le scuse di Bozzarelli sono inutili, quindi trattasi di errore imperdonabile. Mi permetto tuttavia di ricordare al Sig. Nicolò Grassano, che rappresenta proprio la segreteria politica del Pd di Bordighera, che il suo partito è attualmente al governo con Luigi Di Maio colui che ha dichiarato, cito testualmente le sue dichiarazioni (ed allego il link per la visione): ‘….io col partito di Bibbiano non voglio averci nulla a che fare, col partito che in Emilia Romagna toglieva alle famiglie i bambini con l’elettro shock per venderseli!...’. Forse Sig. Grassano è il caso che la Segreteria cittadina del Pd inizi a riflettere con attenzione alle Sue vicende domestiche, e per coerenza potrebbe innanzitutto raccogliere le firme per impedire, con la stessa forza e determinazione, che le persone che Vi insultano (sullo stesso argomento) siano poi anche vostri alleati di governo”.

“Nonostante lo abbia già fatto in passato senza alcun riscontro – termina Ingenito - Sig. Grassano Le rivolgo nuovamente l’invito a venirmi a trovare in Comune, a partecipare alle commissioni consiliari, ad inoltrare le istanze che ritiene più opportune, quindi a partecipare direttamente alla vita politica di Bordighera per conoscerla senza filtri e soprattutto, evitare iniziative che Le possano creare un ‘certo’ imbarazzo”.