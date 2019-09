Bordighera: convocato per venerdì prossimo il Consiglio comunale, spicca la mozione di sfiducia al vice Sindaco

E’ stato convocato per venerdì prossimo alle 19.30 il Consiglio comunale di Bordighera, come sempre nella sala Rossa del Palazzo del Parco.

All’ordine del giorno spicca la Mozione presentata dai gruppi consiliari ‘Progetto Bordighera’, ‘Semplicemente Bordighera’, ‘Civicamente Bordighera’ e ‘Gruppo Misto’ in merito alla ‘sfiducia’ al vice Sindaco Mauro Bozzarelli con relativa richiesta di dimissioni.

In discussione ci sarà anche il Documento Unico di Programmazione (DUP), la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, la nomina del revisore dei conti, la convenzione tra il Comune di Bordighera e quello di Vallebona per la gestione del trasporto scolastico tra il 16 settembre ed il 30 giugno 2020.

In discussione anche la modifica della convenzione con l’associazione tra i comuni del bacino ventimigliese per il coordinamento, l'attuazione e la gestione associata delle attività di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani.

Tra le mozioni si discuterà anche quella presentata dal gruppo consiliare ‘Civicamente Bordighera’, in merito ad una gestione sostenibile del verde urbano, quella di ‘Semplicemente Bordighera’ in merito agli eventi fieristici che si terranno in Veneto e in Liguria e alla necessità di convocare la commissione turismo.

Quindi sono previste le Interpellanze di ‘Semplicemente Bordighera’ sul cronoprogramma dei lavori per gli spazi sottostanti la Rotonda, dell'avvio della gestione privata dell'ospedale Saint Charles e sulla direzione artistica di Agorà.