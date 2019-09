Bordighera: appalto unico rifiuti, in commissione la modifica alla convenzione, l’opposizione chiede di sottoporla all’ufficio legale, ma viene respinta

E’ stata discussa in commissione consiliare la modifica alla convenzione sull’appalto igiene urbana richiesta dal comune di Ventimiglia. La nuova Amministrazione si è, di fatto, opposta alla fatturazione unica. L’appalto igiene urbana siglato fra i 18 comuni del comprensorio di cui Ventimiglia è capofila, aveva previsto infatti nel suo capitolato che quest’ultimo pagasse in un’unica soluzione l’intera somma dovuta, dopo aver ovviamente ricevuto le quote dagli altri comuni.

Trattandosi di una richiesta arrivata dopo due anni di lavoro al capitolato d’appalto, i consiglieri d’opposizione della città delle palme hanno chiesto questa venisse sottoposta all’ufficio legale, ma senza ottenere una risposta positiva. Secondo l’Amministrazione si tratta di una semplice motivazione tecnica, legata al bilancio che non va ad intaccare la natura dell’appalto di igiene urbana.