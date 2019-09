Un corso per scoprire i dolci che fanno bene: al ristorante da Gin a Castelbianco (SV)

Il ristorante da Gin da sempre dedica grande attenzione alla salute e benessere a tavola, con ricette vegetariane e vegane o con la cucina con fiori di cui vi abbiamo dato notizia in una precedente occasione.

la brava chef del locale, Rosa d'Agostino è sempre molto disponbile con i clienti, spiega i piatti e affida le sue ricette con il sorriso senza le gelosie e le rivalità presenti in questo particolare settore dominato dalla televisione e dai talk show.

Spesso organizza riuscitissimi corsi di cucina naturale per condividere le sue conoscenze con amici e clienti. Il prossimo 9 ottobre propone un corso di pasticceria naturale in cui verranno proposte diverse ricette dolci che non prevedano l’utilizzo di latte, burro, uova e altri ingredienti raffinati o di origine animale.

Per tutte le ricette verranno utilizzati esclusivamente ingredienti di origine vegetale, dolcificanti alternativi al classico zucchero, farine non raffinate oltre ad ingredienti meno conosciuti quali ad esempio superfood.

Verranno proposte anche ricette senza glutine e verranno dati suggerimenti pratici su come utilizzare i vari ingredienti anche in altre ricette. Realizzeremo insieme numerose preparazioni di base con le quali prepareremo diversi tipi di dolci adatti per tutte le occasioni: dalla colazione alla merenda, ai dessert al cucchiaio, alle monoporzioni...

Tra le preparazioni di base vedremo insieme: pasta frolla e altri dolci da forno, creme, salse e mousse, dolci al cucchiaio e crudisti...

ecco le ricette che verranno realizzate durante il corso:

Crostatine al farro e nocciole con ganache all’acqua e caramello salato

Bocconcini con farina di castagne e gocce di cioccolato

Brownies alla zucca e cioccolato con crema tathin al cacao

Mini muffin ai mirtilli e semi di papavero con crema delicata alla vaniglia

Cheese cake alla frutta

Tartellette ai semi di lino con crema pasticcera alle carote

Baci di dama

Panna cotta al cioccolato e rosmarino con pesche al forno

Cheese cake crudista destrutturata ai frutti di bosco

𝑪𝒉𝒊 𝒆̀ 𝑺𝒆𝒓𝒆𝒏𝒂 𝑺𝒄𝒖𝒕𝒆𝒓𝒊:

𝑬𝒔𝒑𝒆𝒓𝒕𝒂 𝒅𝒊 𝒄𝒖𝒄𝒊𝒏𝒂 𝒏𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍𝒆, 𝒐𝒍𝒕𝒓𝒆 𝒄𝒉𝒆 𝒈𝒓𝒂𝒏𝒅𝒆 𝒂𝒑𝒑𝒂𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒕𝒂 𝒅𝒊 𝒄𝒖𝒄𝒊𝒏𝒂. 𝒅𝒂𝒍 𝒅𝒂𝒍 2013 𝒆 𝒊𝒏 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊 𝒂𝒏𝒏𝒊 𝒔𝒊 𝒆̀ 𝒅𝒆𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒂 𝒎𝒐𝒍𝒕𝒐 𝒂𝒍𝒍𝒂 𝒔𝒖𝒂 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 𝒏𝒆𝒍𝒍'𝒂𝒎𝒃𝒊𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒄𝒖𝒄𝒊𝒏𝒂 𝒏𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍𝒆, 𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒎𝒐𝒍𝒕𝒐 𝒆 𝒇𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐𝒔𝒊 𝒄𝒐𝒓𝒔𝒊. 𝑫𝒊𝒑𝒍𝒐𝒎𝒂𝒕𝒂 𝒂𝒍𝒍𝒂 𝑱𝒐𝒊𝒂 𝑨𝒄𝒂𝒅𝒆𝒎𝒚 𝒅𝒊 𝑴𝒊𝒍𝒂𝒏𝒐, 𝒇𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒊𝒍 𝒍𝒐𝒓𝒐 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒐𝒓𝒔𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒊𝒛𝒛𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒊 𝒃𝒂𝒔𝒆 𝒆𝒅 𝒂𝒗𝒂𝒏𝒛𝒂𝒕𝒐. 𝑻𝒖𝒕𝒕'𝒐𝒈𝒈𝒊 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒂 𝒂 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒊𝒓𝒆 𝒄𝒐𝒓𝒔𝒊 𝒔𝒖 𝒕𝒆𝒎𝒂𝒕𝒊𝒄𝒉𝒆 𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄𝒉𝒆 (𝒑𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒄𝒆𝒓𝒊𝒂, 𝒄𝒓𝒖𝒅𝒊𝒔𝒎𝒐, 𝒇𝒆𝒓𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 ... ) 𝒑𝒆𝒓 𝒆𝒔𝒔𝒆𝒓𝒆 𝒔𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆 𝒂𝒈𝒈𝒊𝒐𝒓𝒏𝒂𝒕𝒂. 𝑨𝒅 𝒐𝒈𝒈𝒊 𝒔𝒕𝒂 𝒂𝒗𝒗𝒊𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒍'𝒂𝒑𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒖𝒐 𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒊 𝒑𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒄𝒆𝒓𝒊𝒂 𝒏𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍𝒆. 𝑰𝒏𝒐𝒍𝒕𝒓𝒆 𝒕𝒊𝒆𝒏𝒆 𝒄𝒐𝒓𝒔𝒊 𝒅𝒊 𝒄𝒖𝒄𝒊𝒏𝒂 𝒏𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍𝒆 𝒆 𝒄𝒆𝒏𝒆 𝒂 𝒅𝒐𝒎𝒊𝒄𝒊𝒍𝒊𝒐, 𝒐𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒛𝒛𝒐 𝒑𝒊𝒄𝒄𝒐𝒍𝒊 𝒃𝒖𝒇𝒇𝒆𝒕 𝒆 𝒄𝒐𝒍𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂 𝒄𝒐𝒏 𝒂𝒛𝒊𝒆𝒏𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓 𝒔𝒉𝒐𝒘 𝒄𝒐𝒐𝒌𝒊𝒏𝒈.

Costo: 180 euro - Compreso lunch e pausa caffè

Inizio ore 9.30 registrazione iscritti

Inizio corso ore 9.45 - Fine corso ore 17.00

TERMINE ISCRIZIONI 2 OTTOBRE

POSTI LIMITATI

NFO E PRENOTAZIONI: tel. 3391511906 o 0182 77001