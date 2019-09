Sanremo: sabato prossimo al Circolo ippico, incontro dedicato a Marcello Malerbi

In onore di Marcello Malerbi, antesignano del baseball, è dedicato l'incontro che si terrà sabato 5 ottobre 2019 al Circolo ippico di Sanremo aperto a tutti gli sportivi ed appassionati. Ci sarà un aperitivo con ricco buffet e musica dal vivo a partire dalle ore 20 preceduto da una piccola dimostrazione sportiva per permettere a tutti di avvicinarsi al baseball. I prezzi dell'evento saranno quelli abituali del circolo. (Per informazioni tel. 329/4391989) . La giornata seguente, domenica 6 ottobre, sarà invece dedicata interamente allo sport, dove si celebrerà a Pian di Poma il 70° anniversario dalla fondazione del Baseball Club Sanremo Asd.



(in basso la locandina dell'evento)